"هآرتس": "إسرائيل" تمنع أعضاء لجنة التكنوقراط من دخول قطاع غزة

قالت صحيفة هآرتس العبرية، يوم الثلاثاء، إن "إسرائيل" ترفض السماح بدخول أعضاء لجنة التكنوقراط إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، رغم أن اللجنة كانت تعتزم الدخول إلى القطاع خلال الأسبوع الجاري.

وأفادت الصحيفة أنه لا يزال أعضاء اللجنة يجهلون الموعد والآلية التي سيباشرون من خلالها عملهم على الأرض، في ظل استمرار الرفض الإسرائيلي لدخولهم إلى القطاع.

وأمس الإثنين، قرر كنيست الاحتلال عدم فتح معبر رفح في الوقت الراهن، وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت، إن هذا القرار يأتي في إطار "المواجهة مع الولايات المتحدة" حيال المرحلة الثانية من الخطة الأميركية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله إن "ضمّ ممثلين عن تركيا وقطر إلى المجلس التنفيذي لغزة لم يرد في التفاهمات الأصلية بين "إسرائيل" والولايات المتحدة، كما أن صلاحيات هذا المجلس الجديد لم تتضح بعد وكذلك دوره.

يذكر أن واشنطن أعلنت الأسبوع الماضي بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، وذلك وفق خطة ترامب المكونة من 20 بندا، والتي تنص على أن الإدارة المؤقتة للقطاع ستكون عبر 3 كيانات رئيسة هي "مجلس السلام" ولجنة تكنوقراط فلسطينية وقوة استقرار دولية.

المصدر / فلسطين أون لاين