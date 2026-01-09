غرق خيام النَّازحين في غزَّة إثر أمطار غزيرة

ضرب منخفض جوي، فجر الجمعة، قطاع غزة وتسبب في غرق عشرات الخيام، الأمر الذي فاقم المعاناة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع وسط تواصل الخروقات الإسرائيلية، وتصاعد القصف على كافة مناطق القطاع.



وتفاقمت معاناة النازحين في خيام الإيواء بمنطقة مواصي خانيونس جنوب قطاع غزة جراء المنخفض الجوي، وتسببت الرياح والأمطار في اقتلاع وغرق عشرات الخيام، ما زاد من مأساة العائلات التي تواجه ظروفا إنسانية قاسية دون مأوى يحميها.

وتوقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تسقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحياناً، وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها في بعض الهبات الى 70 كم / ساعة والبحر مائجا.

وفي ساعات المساء والليل يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائماً وشديد البرودة وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا ، وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها في بعض الهبات الى 70كم / ساعة والبحر مائجا.

ويوم غد السبت أوضحت دائرة الأرصاد ان يكون الجو غائما الى غائم جزئي باردا الى شديد البرودة وتبقى الفرصة مهيأة بمشيئة الله تعالى لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق ، وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها في بعض الهبات الى 60 كم / ساعة والبحر مائجا.

ويوم الأحد يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف بارداً خاصة في المناطق الجبلية و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ، الرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

ومن جهتها، حذّرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من أن الأحوال الجوية القاسية في قطاع غزة تُفاقم أزمة إنسانية متدهورة أصلاً، وقد تدفعها نحو مرحلة تهدد حياة مئات الآلاف، في ظل نقص حاد في المساعدات الأساسية، خصوصًا مواد الإيواء والأدوية.

