طقس فلسطين الخميس 8 يناير

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، يوم الخميس، غائما جزئيا باردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية ومعتدلا في بقية المناطق ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم باردا إلى شديد البرودة والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الجمعة: تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوبة بكتلة هوائية باردة لذا يكون الجو غائما ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا إلى شديد البرودة وعاصفا وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق وتكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط زخات من البرد أحيانا، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها في بعض الهبات إلى 70 كم/ ساعة والبحر مائجا.

والسبت: يكون الجو غائما إلى غائم جزئي باردا إلى شديد البرودة وتبقى الفرصة مهيأة بمشيئة الله تعالى لسقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها في بعض الهبات إلى 60 كم/ ساعة والبحر مائجا.

أما الأحد: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف باردا خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت الأرصاد خلال أيام تأثر البلاد بالمنخفض الجوي يومي الجمعة والسبت من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة نتيجة لغزارة هطول الأمطار، وشدة سرعة الرياح، والتزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع موج البحر.

