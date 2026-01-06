الاحتلال يواصل هدم منازل المواطنين في مخيم نور شمس

تواصل جرافات الاحتلال الإسرائيلي، أعمال هدم واسعة في مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم طالت عددًا من المنازل.

وأفادت مصادر صحفية، بأن الجرافات تواصل منذ ساعات الصباح الباكر هدم منازل في حارة القلنسوة عند منطقة جبل الصالحين، الذي بدأته في اليوم الأخير من الشهر الماضي، في إطار مخطط أعلنه الاحتلال في الرابع عشر من الشهر المنصرم، ويقضي بهدم 25 مبنى تضم أكثر من 100 منزل.

وأضافت أن المباني المستهدفة كانت قد أُخليت قسرا من سكانها، خلال عدوان الاحتلال المتواصل على المخيم، ما فاقم معاناة عشرات العائلات التي باتت تواجه فقدان منازلها وممتلكاتها بشكل كامل.

ويأتي هذا التصعيد ضمن سياسة التضييق الممنهجة بحق سكان المخيم الذين يتعرضون منذ بدء العدوان قبل 332 يوما لأوامر إخلاء قسرية متواصلة، في ظل حصار مشدد تفرضه قوات الاحتلال على المخيم ومحيطه، تخلله خلال الصيف الماضي تنفيذ عمليات هدم واسعة طالت عشرات المباني السكنية.

وفي 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بهدم 25 مبنى يضم نحو 100 منزل في مخيم نور شمس في طولكرم.

وقال مركز عدالة الحقوقي العربي، إن المحكمة العليا أصدرت قرارًا برفض الالتماس الذي تقدّم به سكان فلسطينيون من مخيم نور شمس ومناطق محاذية له، إلى جانب المركز، ضد أوامر هدم جماعية تطال 25 بناية سكنية داخل المخيم.

وأوضح المركز أن المحكمة استندت في قرارها إلى مواد ومعلومات سرية قدّمتها النيابة العامة بالتعاون مع المخابرات العسكرية الإسرائيلية، دون الكشف عنها للملتمسين أو لطاقم الدفاع، واعتبرتها كافية لتبرير تنفيذ أوامر الهدم.

وأكد المركز أن هذا القرار يأتي في سياق أوسع من المصادقة القضائية المتكررة على سياسات هدم واسعة النطاق في مخيمات اللاجئين شمال الضفة الغربية، استنادًا إلى اعتبارات أمنية عامة ومواد سرية غير قابلة للطعن، ما يكرّس فرض واقع دائم من التهجير ومنع العودة، في خرق واضح لمبادئ القانون الدولي الإنساني وحماية السكان المدنيين.

المصدر / فلسطين أون لاين