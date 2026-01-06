تراجع أسعار النفط وارتفاع الذهب عالميا

فلسطين أون لاين

06 يناير 2026 . الساعة 09:39 بتوقيت القدس
صورة تعبيرية

 تراجعت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، متأثرة بتوقعات وفرة المعروض العالمي هذا العام في ظل ضعف الطلب.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 0.2% إلى 61.62 دولارًا للبرميل.

وبلغ سعر خام ‌غرب تكساس الوسيط ‌الأميركي 58.15 دولارًا للبرميل، بانخفاض 0.3%.

كما ارتفعت أسعار الذهب اليوم، مسجلة أعلى مستوى لها في أسبوع بعد أن عززت تصريحات مسؤولين بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) تشير إلى التيسير النقدي للرهانات على خفض أسعار الفائدة، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية ورفع الطلب ​على أصول الملاذ الآمن.

وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% ليصل إلى 4465.32 دولارًا للأوقية، فيما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% لتصل إلى 4465.70 دولارًا.

وبالنسبة للعملات النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 2.9% إلى 78.72 دولارًا للأوقية، وصعد سعر البلاتين في المعاملات الفورية 2.5% إلى 2327.​17 دولارًا للأوقية، وزاد سعر البلاديوم 0.8% إلى 1721.74 دولارًا للأوقية.

المصدر / وكالات
