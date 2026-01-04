حماس: الاحتلال يوسع انتهاكاته لاتفاق وقف الحرب على غزة

متابعة/ فلسطين أون لاين

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس حازم قاسم، إن الاحتلال يوسع من انتهاكاته لاتفاق وقف الحرب على قطاع غزة عبر تصعيد عمليات قتل المواطنين المدنيين الأبرياء، وإزاحة الخط الأصفر في خان يونس جنوب القطاع، ما يعني مزيدًا من التهجير.

وأضاف قاسم، في تصريحات صحفية، يوم الأحد، أن الاحتلال صعد بشكل كبير من عمليات نسف المنازل في النصف الشرقي من قطاع غزة في مواصلة لعمليات الإبادة العمرانية وتحقيق تطهير عرقي مكتمل الأركان.

وأشار إلى، أن الاحتلال لا يزال يغلق معبر رفح ويقيد دخول المساعدات، بخلاف ما جاء في اتفاق وقف الحرب على القطاع.

وأكد أن، خروقات الاحتلال سياسة ممنهجة لإفشال الاتفاق، الذي أقرّته ووقّعت عليه جميع الأطراف في اجتماع شرم الشيخ.

ودعا قاسم، الوسطاء والدول الضامنة والأطراف التي اجتمعت في شرم الشيخ إلى الضغط على الاحتلال لوقف خروقاته وتنفيذ التزاماته وفق ما جاء في الاتفاق.