فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حماس: الاحتلال يوسع انتهاكاته لاتفاق وقف الحرب على غزة

بين أنياب البرد وإرث الشهيد: "فاتن دادر".. حين تغرق الخيمة ويحترق القلب شمال غزة

تحركات مصرية مع تركيا وباكستان لدفع التهدئة في غزة

بين السُّجون والمشانق.. تحذير أمميّ من قانون إسرائيليّ يشرعن إعدام الأسرى

الأونروا: أكثر من 12 ألف طفل يعيشون نزوحًا قسريًا في الضفة

هآرتس: ترتيبات أمنية جديدة لفتح معبر رفح "قريبًا" في الاتجاهين

اللجنة المصرية تطلق حملة "قلوب تتخطى الحدود" لإغاثة غزة

خبير اقتصادي يحذّر من "تجارة القهر" المفروضة على غزة

السعودية توجّه بتكثيف الجسور الإغاثية إلى غزة

(3) شهداء في غزّة.. وارتفاع حصيلة ضحايا خروقات الاحتلال للهدنة

حماس: الاحتلال يوسع انتهاكاته لاتفاق وقف الحرب على غزة

04 يناير 2026 . الساعة 18:40 بتوقيت القدس
...
الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس حازم قاسم
متابعة/ فلسطين أون لاين

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس حازم قاسم، إن الاحتلال يوسع من انتهاكاته لاتفاق وقف الحرب على قطاع غزة عبر تصعيد عمليات قتل المواطنين المدنيين الأبرياء، وإزاحة الخط الأصفر في خان يونس جنوب القطاع، ما يعني مزيدًا من التهجير.

وأضاف قاسم، في تصريحات صحفية، يوم الأحد، أن الاحتلال صعد بشكل كبير من عمليات نسف المنازل في النصف الشرقي من قطاع غزة  في مواصلة لعمليات الإبادة العمرانية وتحقيق تطهير عرقي مكتمل الأركان.

وأشار إلى، أن الاحتلال لا يزال يغلق معبر رفح ويقيد دخول المساعدات، بخلاف ما جاء في اتفاق وقف الحرب على القطاع.

وأكد أن، خروقات الاحتلال سياسة ممنهجة لإفشال الاتفاق، الذي أقرّته ووقّعت عليه جميع الأطراف في اجتماع شرم الشيخ.

ودعا قاسم، الوسطاء والدول الضامنة والأطراف التي اجتمعت في شرم الشيخ إلى الضغط على الاحتلال لوقف خروقاته وتنفيذ التزاماته وفق ما جاء في الاتفاق.

#قطاع غزة #غزة #الحرب على غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة