اقتحامات واعتقالات واعتداءات لقوات الاحتلال ومستوطنيه في الضفة

شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية، في ساعة متأخرة من مساء يوم السبت، تصعيدًا ميدانيًا تمثل في اقتحامات لقوات الاحتلال الإسرائيلي، واعتقالات طالت أسرة كاملة، إلى جانب مواجهات أدت إلى إصابات بالاختناق، واعتداءات نفذها مستوطنون بحق منازل وممتلكات المواطنين.

ففي شمال الخليل، أُصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق خلال مواجهات اندلعت في مخيم العروب، عقب اقتحام قوات الاحتلال المخيم وإطلاق قنابل الغاز السام. وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمال الخليل، واحتجزت عددًا من الشبان.

وفي شرق بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال أسرة كاملة من قرية كيسان، بعد مداهمة منزلها وتفتيشه. وذكرت مصادر محلية أن المعتقلين هم المواطن محمود عودة غزال (55 عامًا)، وزوجته ليلى خليل أبو دية (50 عامًا)، ونجلاه عبد الرحمن (20 عامًا) ومحمد (27 عامًا)، إضافة إلى زوجة الأخير هبا طقاطقة (25 عامًا).

ويأتي هذا الاعتقال بعد ساعات من اقتحام أكثر من 30 مستوطنًا قرية كيسان، حيث أطلقوا الرصاص وأصابوا طفلًا، وداهموا مدرسة وعددًا من المنازل، وأتلفوا محاصيل زراعية.

وفي محافظة رام الله والبيرة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي نعلين والمزرعة الغربية، حيث أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام في نعلين، وانتشرت في أحياء المزرعة الغربية دون أن يُبلّغ عن إصابات أو اعتقالات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قريتي شبتين وشقبا غرب رام الله، وسيرت آلياتها في الشوارع، في إطار اقتحامات شبه يومية تشهدها المنطقة، ترافقها قنابل الصوت والغاز وترويع المواطنين.

وفي شمال الضفة، هاجم مستوطنون منزل المواطن هشام الزبن على أطراف قرية بورين جنوب نابلس، ورشقوه بالحجارة، ما أدى إلى تحطم نوافذه، قبل أن يتصدى لهم الأهالي دون وقوع إصابات.

كما هاجمت مجموعة من المستوطنين، في وقت سابق من مساء اليوم، عددًا من المنازل في بلدة بيتا جنوب نابلس، في استمرار لاعتداءات المستوطنين المتصاعدة بحق القرى الفلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين