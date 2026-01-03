"إعلام الأسرى" يكشف تفاصيل استشهاد 86 أسيراً في سجون الاحتلال

كشفت ورقة حقائق جديدة صادرة عن مكتب إعلام الأسرى، تفاصيل مروعة عن استشهاد 86 معتقلًا من قطاع غزة في سجون الاحتلال، ممن تم اعتقالهم منذ أكتوبر عام 2023.

وجاءت ورقة الحقائق بعنوان "شهداء القيد: وفيات المعتقلين/الأسرى في السجون الإسرائيلية (تشرين الأول/أكتوبر 2023 – كانون الأول/ديسمبر 2025).

وتوثق الورقة واحدة من أخطر المراحل التي شهدتها الحركة الأسيرة، وتكشف بالأرقام والوقائع حجم الجرائم المرتكبة بحق الأسرى داخل السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية.

وتسلط الورقة الضوء على استشهاد 86 معتقلاً وأسيرا خلال الفترة المذكورة في ظروف توصف بأنها قاسية، حيث أظهرت النتائج أن التعذيب وسوء المعاملة شكلا النمط الأبرز لسبب الوفاة في عشرات الحالات بالتوازي مع الإهمال الطبي المتعمد، بما في ذلك حرمان أسرى يعانون من أمراض خطيرة ومزمنة من العلاج اللازم.

كما توثق الورقة تعرض 22 شهيداً على الأقل للإخفاء القسري سواء خلال فترة الاعتقال أو حتى الإعلان عن استشهادهم إلى جانب تسجيل حالات وفاة داخل عدد من السجون المركزية وأخرى في مستشفيات إسرائيلية أثناء بقاء الأسرى تحت الحراسة، ما يعكس خطورة منظومة الاحتجاز برمتها.

وتبيّن البيانات أن قائمة الشهداء تضم مدنيين وعمالاً وأسرى قُدامى وأطباء ومسعفين، إضافة إلى شبان قُصّر وكبار في السن وبعضهم اعتُقل وهو جريح أو مريض أو استُخدم كـ“درع بشري”، في انتهاك فاضح لأبسط القواعد الإنسانية والقانونية.

وأكد مكتب إعلام الأسرى، أن هذه الورقة تأتي في إطار توثيق الجرائم وكشف الأنماط المنهجية التي قد ترقى إلى جرائم حرب.

وطالب بفتح تحقيقات دولية مستقلة وإنهاء سياسات التعذيب والإخفاء القسري وضمان محاسبة المسؤولين وتمكين المؤسسات الدولية من الوصول الفوري وغير المقيد إلى جميع أماكن احتجاز الأسرى.

للاطّلاع على ورقة الحقائق كاملة:





المصدر / وكالات