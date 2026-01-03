الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات في الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر السبت، حملة اقتحامات طالت مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللها دهم منازل واعتقال عدد من المواطنين الفلسطينيين، إضافة إلى تنفيذ عمليات توقيف على الحواجز العسكرية.

ففي محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان عقب مداهمة منازلهم في ضاحية اكتابا شرق المدينة، وهم عادل قاسم، علي أبو الرب، يوسف أبو صلاح.

وفي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب سامح جناجره خلال اقتحام منطقة الباذان شمال شرق المدينة.

وفي محافظة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب يزن ياسر مراعبة من قرية رأس عطية جنوب المحافظة، بعد توقيفه على حاجز عسكري عند المدخل الشرقي لمدينة قلقيلية.

بدوره، يؤكد مكتب إعلام الأسرى أن حملات الاعتقال المتواصلة التي ينفذها الاحتلال في مختلف محافظات الضفة الغربية المحتلة تأتي ضمن سياسة استهداف ممنهجة، مشددًا على أن الاعتقالات التعسفية والتوقيف على الحواجز تشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى