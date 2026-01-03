"انتهاكاتٌ متواصلة".. شهيد وإصابات برصاص الاحتلال في غزة

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات القصف والاستهداف في مناطق متفرقة من قطاع غزة، ضمن خروقاتها المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار.

استشهدت الطفلة فاطمة نمر معروف (11 عامًا) برصاص جيش الاحتلال في بلدة بيت لاهيا شمال غربي قطاع غزة، فيما أصيب مواطنان برصاص الاحتلال بالساحة الخلفية لمجمع ناصر الطبي بخان يونس.

وكما أصيب 7 مواطنين في حصيلة أولية لإطلاق النار من جيش الاحتلال صوب النازحين في مواصي رفح جنوبي قطاع غزة.

وشنّ طيران الاحتلال ثلاث غارات إسرائيلية استهدفت شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة، فيما أطلقت المروحيات الجوية الإسرائيلية نيرانها صوب المناطق الشرقية لمدينة خان يونس.

وشن طيران الاحتلال غارة جوية على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، تزامنًا مع إطلاق آليات الاحتلال نيرانها شمالي مدينة رفح.

كما شن طيران الاحتلال الحربي غارة جوية شرقي دير البلح وسط قطاع غزة.

وبلغت حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر بلغت 416 شهيدًا، فيما وصل إجمالي الإصابات إلى 1,153 إصابة، إضافة إلى 683 حالة انتشال.

أما الحصيلة التراكمية منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023، فقد ارتفعت إلى 71,271 شهيدًا و171,233 إصابة، في ظل استمرار الكارثة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة، وفقًا لتقرير وزارة الصحة بغزة.





المصدر / فلسطين أون لاين