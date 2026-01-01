حماس تدعو لأداء صلاة الغائب على أرواح قادة كتائب القسام

متابعة/ فلسطين أون لاين

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يوم الخميس، جماهير الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية في مختلف أنحاء العالم لأداء صلاة الغائب على أرواح القادة الشهداء من كتائب الشهيد عزّ الدين القسّام.

وقالت الحركة، في بيان صحافي، أن صلاة الغائب ستُقام بعد صلاة الجمعة غدًا ، الموافق 2 يناير/ كانون الثاني 2026م، في جميع مساجد فلسطين، وكافة المساجد والمراكز الإسلامية حول العالم.

وذكرت الحركة أسماء القادة الشهداء الذين دعت إلى الصلاة على أرواحهم، وهم: القائد الكبير محمد السنوار، قائد هيئة الأركان خلفًا لشهيد الأمة الكبير محمد الضيف، والقائد الكبير محمد شبانة، قائد لواء رفح في كتائب القسّام، والقائد الكبير حكم العيسى، قائد ركن الأسلحة والخدمات القتالية، والقائد الكبير رائد سعد، قائد ركن التصنيع العسكري، والقائد الكبير حذيفة الكحلوت، المتحدث السابق باسم الكتائب.

وأكدت البيان، أن هذه الدعوة تأتي تقديرًا لمسيرة القادة الشهداء وتضحياتهم، وتجديدًا للعهد على مواصلة الطريق الذي ساروا فيه دفاعًا عن فلسطين ومقدساتها.

ويوم الإثنين الماضي، أعلنت كتائب الشهيد عزّ الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، استشهاد عدد من أبرز قادتها خلال معركة "طوفان الأقصى"، من بينهم الناطق السابق باسم الكتائب حذيفة سمير الكحلوت المعروف بـ"أبو عبيدة"، لينضموا إلى قائمة طويلة من قادة المقاومة الذين ارتقوا خلال معركة "طوفان الأقصى"، والتي استمرت لعامين متواصلين.

وجاء الإعلان خلال خطاب مصوّر للناطق العسكري الجديد باسم كتائب القسام، أكد فيه استشهاد عدد من القادة المركزيين في البنية العسكرية للكتائب، مشيرًا إلى أدوارهم المفصلية في إدارة المواجهة، وتطوير القدرات القتالية للمقاومة، وقيادة المعارك في أصعب المراحل.