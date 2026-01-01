شهيدان في غزّة.. وحصيلة جديدة لضحايا خروقات الاحتلال للهدنة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أفادت وزارة الصحة في غزة، بوصول جثمانيّ شهيدين (منهم شهيد واحد جديد وشهيد انتشال) وإصابة واحدة إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة ماضية، جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وبيّنت الوزارة، في التقرير اليومي الإحصائي لضحايا العدوان، يوم الخميس، أن حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر بلغت 416 شهيدًا، فيما وصل إجمالي الإصابات إلى 1,153 إصابة، إضافة إلى 683 حالة انتشال.

أما الحصيلة التراكمية منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023، فقد ارتفعت إلى 71,271 شهيدًا و171,233 إصابة، في ظل استمرار الكارثة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة.

وأشارت الوزارة إلى أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.