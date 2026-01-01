مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين صباح يوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر مقدسية، بأنَّ مجموعات المستوطنين اقتحمت الأقصى في الفترة الصباحية عبر باب المغاربة، وشرعوا بالغناء أمام قبة الصخرة بحماية شرطة الاحتلال، وأدوا طقوسًا تلمودية علنية.

وتواصل قوات الاحتلال التضييق على دخول المصلين والمقدسيين للمسجد، وتحتجز هوياتهم عند بواباته الخارجية.

وتتواصل الدعوات الفلسطينية لتكثيف الحشد والوجود الواسع في المسجد الأقصى، للتصدي لمخططات المستوطنين واعتداءاتهم المتواصلة.

المصدر / فلسطين أون لاين