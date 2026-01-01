فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"حماس": سحب صلاحيات الحرم الإبراهيمي خطوة تهويدية خطيرة

الاحتلال يواصل هدم منازل المواطنين في مخيم نور شمس

ممداني يؤدي اليمين على المصحف لرئاسة بلدية نيويورك

حين لا يُسمح للرجل أن يتعب: قراءة إرشادية في الصدمة الصامتة

خروقاتٌ "إسرائيلية" متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النَّار بغزَّة

طيار إسرائيلي يكشف إخفاق تقدير تحركات حماس قُبيل طوفان الأقصى

غوتيريش: قرارات الكنيست تهدف لعرقلة عمليات الأونروا

بينهم أسرى محررون.. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

عشرات الآلاف يتجهون لجسر غالاطة في مسيرة تضامنية مع فلسطين

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

بالفيديو مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

01 يناير 2026 . الساعة 09:31 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية من اقتحام المستوطنين المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين صباح يوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر مقدسية، بأنَّ مجموعات المستوطنين اقتحمت الأقصى في الفترة الصباحية عبر باب المغاربة، وشرعوا بالغناء أمام قبة الصخرة بحماية شرطة الاحتلال، وأدوا طقوسًا تلمودية علنية.

وتواصل قوات الاحتلال التضييق على دخول المصلين والمقدسيين للمسجد، وتحتجز هوياتهم عند بواباته الخارجية.

وتتواصل الدعوات الفلسطينية لتكثيف الحشد والوجود الواسع في المسجد الأقصى، للتصدي لمخططات المستوطنين واعتداءاتهم المتواصلة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#اقتحام الأقصى #تهويد القدس #الحرب على غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة