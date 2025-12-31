فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"بابا نويل" فوق الركام يعزف الأمل لأطفال غزة

أزمة النُّقود.. وجه آخر لحرب الإبادة على غزَّة

"رحل الصوت وبقيت الحكاية".. كيف استقبل أطفال غزة نبأ استشهاد "الملثّم"؟

الإحصاء: انخفاض عدد سكان غزة بنسبة 10.6% خلال عامين

حيّ التفاح.. حياة صعبة بالقرب من الخط الأصفر

تقرير حقوقي: 2025 عام التَّصعيد الأخطر بحقِّ الأسرى الفلسطينيِّين

إعادة الاستيطان في غزَّة.. رسائل إسرائيلية تهدد اتفاق الهدنة

حماس: الاحتلال يسيّس العمل الإغاثي ويحوّله إلى أداة ابتزاز

عربات «الجار والمجرور» في غزة.. شريان حياة يهدد بقطع الأنفاس!

69,300 إسرائيلي يغادرون البلاد خلال 2025… عجز متصاعد في ميزان الهجرة

بالصور "بابا نويل" فوق الركام يعزف الأمل لأطفال غزة

31 ديسمبر 2025 . الساعة 18:46 بتوقيت القدس
...
"بابا نويل" فوق الركام يعزف الأمل لأطفال غزة
وكالات/ فلسطين أون لاين

عشية رأس السنة الميلادية 2026، وبينما تستعد مدن العالم للاحتفال، بدا المشهد في قطاع غزة مغايرًا تمامًا، حيث ظهر "بابا نويل" واقفًا وسط دمار واسع خلّفته الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ عامين.

في قطاع تحوّل إلى منطقة منكوبة، غابت الأضواء والاحتفالات، وحلّت مكانها أنقاض المباني المدمّرة وشواهد الخراب.

AA-40116695 (1).jpg
 

وسط هذا المشهد، ارتدى الموسيقي الفلسطيني عزت القواسمي زي "بابا نويل"، وعزف ألحانه فوق الركام وبين خيام نازحين فقدوا منازلهم. ومع انسياب الموسيقى، خرج الأطفال تباعًا من بين الخيام والأزقة، واقتربوا بحذر قبل أن يتجمعوا حوله، في لحظات أعادت إليهم شيئًا من طفولة سلبتها الحرب.

وببالونات ملوّنة وهدايا بسيطة، تحوّل المكان إلى مساحة فرح عابرة كسرت ثقل الجوع والتهجير.

ويعيش آلاف الفلسطينيين في خيام ومراكز إيواء مؤقتة بقطاع غزة بعد تدمير منازلهم، في ظل نقص حاد بالمأوى وانعدام البدائل الآمنة، رغم اتفاق وقف إطلاق النار.

وخلال عام 2025، ألقى جيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 112 ألف طن من المتفجرات، ودمّر نحو 90% من البنية العمرانية، وسيطر بالقوة على قرابة 55% من مساحة القطاع، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

AA-40116787.jpg
 

وقال القواسمي إن المبادرة هدفت إلى "إدخال الفرح وفتح نافذة أمل مع بداية عام جديد"، مؤكدًا أن الرسالة هي أن الحياة يمكن أن تستمر رغم الدمار، وأن الأيام المقبلة قد تكون أفضل، خاصة للأطفال الذين حُرموا المدارس وأبسط مظاهر الطفولة.

وتأتي هذه اللحظات الإنسانية في سياق حرب إبادة بدأت في أكتوبر 2023، وأسفرت عن أكثر من 71 ألف شهيد و171 ألف جريح، ودمار هائل قدّرت الأمم المتحدة كلفة إعادة إعماره بنحو 70 مليار دولار.

AA-40116779.jpg
 

المصدر / الأناضول
#غزة #بابا نويل #رأس النسة #عام 2026

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة