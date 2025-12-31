طقس فلسطين: ارتفاع طفيف على الحرارة وأجواء باردة ليلًا

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكو الجو اليوم الأربعاء، غائما جزئيا وباردا خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق الشمالية، الرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا وشديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية، الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجاً .

الخميس: تتأثر البلاد بمنخفض جوي لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وبارداً الى شديد البرودة ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتسقط الامطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، الرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا قد تصل سرعتها في بعض الهبات الى حوالي 50كم/ساعة والبحر مائجا.

الجمعة: يكون الجو غائما الى غائم جزئي وبارداً الى شديد البرودة وتبقى الفرصة مهيأة خلال ساعات النهار لسقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق، الرياح غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائج.

السبت: يكون الجو صافياً وبارداً الى شديد البرودة ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، الرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / وكالات