طقس فلسطين: أجواء باردة والفرصة مهيأة لسقوط أمطار

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، يوم الثلاثاء، غائماً جزئياً، وبارداً، خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً، وتبقى الفرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غد الأربعاء، غائماً جزئياً وبارداً، خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق الشمالية من البلاد، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

والخميس، تتأثر البلاد بمنخفض جوي، لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم، وباردا، خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وفي ساعات الظهيرة تسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر مائجا.

ويستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، لذا يكون الجو، يوم الجمعة، غائما وماطرا وباردا الى شديد البرودة، حيث تسقط الامطار على معظم المناطق تكون غزيرة، ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، وفي ساعات المساء والليل تضعف فرصة سقوط الامطار، والرياح غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائج.

