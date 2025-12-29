"الأونروا": 235 ألف فلسطيني تضرروا في غزة جراء منخفض "بايرون"

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أن مئات آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة تضرروا جراء المنخفض الجوي "بايرون" الذي ضرب القطاع وألحق أضرارا واسعة بالمساكن والخيام.

وقالت "الأونروا" في بيان لها، يوم الاثنين، إن نحو 235 ألف شخص تأثروا بشكل مباشر نتيجة انهيار مبانٍ سكنية وتلف آلاف الخيام خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وأضافت أن "الحرب الطويلة والنزوح القسري دفعا سكان غزة إلى العيش وسط أنقاض مهددة بالانهيار، أو داخل خيام ومساكن مؤقتة تفتقر لأبسط مقومات الأمان".

وأشارت إلى أن حجم الخسائر التي خلّفها منخفض "بايرون" جاء نتيجة مباشرة للدمار الواسع وانعدام الملاجئ الآمنة بعد أشهر الإبادة الإسرائيلية.

وذكرت "أونروا" أن ما لا يقل عن 17 مبنى انهار، فيما تعرض أكثر من 42 ألف خيمة ومأوى مؤقت لأضرار جزئية أو كلية، وفقا لمعطيات مجموعة المأوى في غزة التي تضم مؤسسات أممية وأهلية.

وأمس الأحد، حذّر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، من تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة مع اشتداد موجة الشتاء القاسي.

وقال لازاريني، في منشور على منصة "إكس"، إن "المزيد من الأمطار في غزة يعني المزيد من البؤس واليأس والموت"، مشيرا إلى أن آلاف العائلات الفلسطينية تعيش في أوضاع إنسانية شديدة القسوة داخل خيام بالية وغارقة بالمياه أو بين أنقاض المنازل المدمرة، في ظل غياب مقومات الحياة الأساسية.

كما أكد أن مساعدات الإغاثة "لا تصل بالكمية المطلوبة" إلى القطاع، الأمر الذي يزيد من خطورة الوضع الإنساني، خاصة على الأطفال وكبار السن والمرضى.

المصدر / فلسطين أون لاين