فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"هاكرز" يعلنون اختراق هاتف مدير مكتب نتنياهو ويهددون بنشر معلومات

تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة.. إحراق منازل ومركبات واقتلاع أشجار

استشهاد عامل فلسطيني بالقدس وقوات الاحتلال تنسحب من قباطية

اعتراف (إسرائيل) بأرض الصومال: خطوة خطيرة تعيد رسم التوازنات الإقليمية وتهدد فلسطين

مستوطنون يقطعون 40 شجرة زيتون في قرية مخماس

صامدون تدين حملة القمع وتجميد أموال فلسطينيين وجمعيات في إيطاليا

استشهاد شابة بسقوط جدار على خيمتها والأمطار تغرق خيام النازحين بغزة

اعتقالات في إيطاليا بزعم تمويل "حماس" ومصادرة أموال وأصول جمعيات خيرية

مقتل أنس عبد الفتاح يسلط الضوء على إفلات أجهزة السلطة من العقاب

إعلام الأسرى: تنكيل جماعي بالمعتقلين في سجن رامون الإسرائيلي

مستوطنون يقطعون 40 شجرة زيتون في قرية مخماس

28 ديسمبر 2025 . الساعة 09:31 بتوقيت القدس
...
المستوطنون نفذوا 485 عملية تخريب وسرقة لممتلكات فلسطينيين خلال نوفمبر الماضي

 قطع مستوطنون نحو 40 شجرة زيتون في قرية مخماس شمال مدينة القدس المحتلة، فيما سطى آخرون على منزل في رام الله وسط الضفة الغربية.

وذكرت مصادر محلية أن عددا من المستوطنين اقتحموا مساء أمس السبت منطقة خلة السدرة في البلدة، وقطعوا 40 شجرة زيتون.

تجدر الإشارة إلى أن المستوطنين أقاموا مؤخرا بؤرة استيطانية قرب مخماس، تُستخدم كنقطة تجمع وتخطيط للاعتداءات المتكررة بحق المزارعين وأراضيهم، في ظل تصاعد الاعتداءات والاستهداف المنهجي للمنطقة.

وفي الإطار ذاته، سرق مستوطنون، اليوم الأحد، أبوابا رئيسية لعدد من منازل المواطنين، خلال اقتحام بلدة ترمسعيا شمال رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن مجموعات من المستوطنين اقتحمت البلدة، واعتدت على ممتلكات المواطنين، حيث أقدمت على خلع وسرقة أبواب منازل "فلل" قيد الانشاء، ما ألحق أضرارًا مادية جسيمة.

يذكر أن المستوطنين اقتحموا أول من أمس الجمعة، أراضي المواطنين في البلدة، وحرثوا أراض لصالح البؤرة الاستيطانية التي أقاموها مؤخرا غربا.

ووفقا لتقرير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، نفذ المستوطنون 485 عملية تخريب وسرقة لممتلكات فلسطينيين، طالت مساحات شاسعة من الأراضي، وكذلك تسببوا- بمساعدة جيش الاحتلال- باقتلاع وتخريب وتسميم 1986 شجرة، منها 466 شجرة من أشجار الزيتون، في محافظات نابلس (1260 شجرة) شجرة، ورام الله والبيرة (381 شجرة) وسلفيت (135 شجرة) والخليل (100 شجرة) وقلقيلية (70 شجرة) وجنين (40 شجرة).

المصدر / فلسطين أون لاين
#القدس #اعتداءات المستوطنين #قرية مخماس

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة