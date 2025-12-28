مستوطنون يقطعون 40 شجرة زيتون في قرية مخماس

قطع مستوطنون نحو 40 شجرة زيتون في قرية مخماس شمال مدينة القدس المحتلة، فيما سطى آخرون على منزل في رام الله وسط الضفة الغربية.

وذكرت مصادر محلية أن عددا من المستوطنين اقتحموا مساء أمس السبت منطقة خلة السدرة في البلدة، وقطعوا 40 شجرة زيتون.

تجدر الإشارة إلى أن المستوطنين أقاموا مؤخرا بؤرة استيطانية قرب مخماس، تُستخدم كنقطة تجمع وتخطيط للاعتداءات المتكررة بحق المزارعين وأراضيهم، في ظل تصاعد الاعتداءات والاستهداف المنهجي للمنطقة.

وفي الإطار ذاته، سرق مستوطنون، اليوم الأحد، أبوابا رئيسية لعدد من منازل المواطنين، خلال اقتحام بلدة ترمسعيا شمال رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن مجموعات من المستوطنين اقتحمت البلدة، واعتدت على ممتلكات المواطنين، حيث أقدمت على خلع وسرقة أبواب منازل "فلل" قيد الانشاء، ما ألحق أضرارًا مادية جسيمة.

يذكر أن المستوطنين اقتحموا أول من أمس الجمعة، أراضي المواطنين في البلدة، وحرثوا أراض لصالح البؤرة الاستيطانية التي أقاموها مؤخرا غربا.

ووفقا لتقرير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، نفذ المستوطنون 485 عملية تخريب وسرقة لممتلكات فلسطينيين، طالت مساحات شاسعة من الأراضي، وكذلك تسببوا- بمساعدة جيش الاحتلال- باقتلاع وتخريب وتسميم 1986 شجرة، منها 466 شجرة من أشجار الزيتون، في محافظات نابلس (1260 شجرة) شجرة، ورام الله والبيرة (381 شجرة) وسلفيت (135 شجرة) والخليل (100 شجرة) وقلقيلية (70 شجرة) وجنين (40 شجرة).

المصدر / فلسطين أون لاين