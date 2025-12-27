تحذيرات من كارثة إنسانية مع دخول المنخفض الجوي بغزة

أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي إسماعيل الثوابتة، أنه في ظل هشاشة البنية التحتية الناتجة عن الإبادة والتدمير المستمر الذي شنه الاحتلال، فإن التحذيرات من الكارثة الإنسانية واردة.

وأشار الثوابتة في تصريحات صحفية، يوم السبت، إلى أن غزارة الأمطار وشدة الرياح واحتمالية تشكّل السيول بالمناطق المنخفضة، وتجمع المياه في المناطق السكنية القريبة من مجاري الأودية والمصارف، يُعقد الوضع مع دخول المنخفض.

وشدد على أن أوضاع المتضررين ما تزال صعبة ومعقدة، في ظل استمرار العدوان وتداعياته المباشرة.

وأوضح، أن عددًا كبيرًا جداً من العائلات لا يزال يقيم في مراكز إيواء مؤقتة تفتقر للحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة.

وأضاف "هناك تضرر البنية التحتية بشكل واسع، بما في ذلك شبكات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، واستمرار المخاطر الصحية والبيئية نتيجة الاكتظاظ، والرطوبة، وانخفاض درجات الحرارة".

وطالب الإعلامي الحكومي بضرورة رفع مستوى الجاهزية المجتمعية والالتزام الكامل بالإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة.

ودعا لتعزيز التنسيق بين المؤسسات العاملة ميدانياً والبلديات والجهات الإنسانية لتقليل المخاطر، وتوفير دعم عاجل من المؤسسات الدولية والمنظمات الإنسانية لتأمين مستلزمات الإيواء والطوارئ.

وشدد على ضرورة الضغط لفتح المعابر والسماح بإدخال المواد الأساسية اللازمة للاستجابة الإنسانية.

وتتفاقم معاناة النازحين في قطاع غزة مع دخول فصل الشتاء، والتأخير المستمر في إدخال مواد الإعمار ومواد الإيواء، وعلى رأسها الكرفانات، ما فاقم حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها أكثر من مليون نازح بلا مأوى ملائم يحميهم من الأمطار والرياح والبرد القارس.

وأدت الأمطار الغزيرة والرياح العاتية إلى غرق مئات الخيام وتحولها إلى برك مائية، الأمر الذي زاد من مأساة النزوح، وترك آلاف العائلات، ولا سيما الأطفال والنساء وكبار السن، في ظروف إنسانية قاسية تهدد حياتهم وصحتهم تهديدا مباشرا.

وأكد نازحون أن الخيام الحالية غير صالحة للسكن الآدمي، ولا توفر الحد الأدنى من الحماية، ما أدى إلى تشريد عائلات بأكملها وفقدانها لممتلكاتها القليلة التي تمكنت من حملها بعد نزوحها القسري.

وأسفر منخفض "بيرون" الذي ضرب المنقطة قبل أسبوعين، عن تضرر أكثر من ربع مليون نازح من أصل نحو 1.5 مليون نازح يعيشون في خيام ومراكز إيواء بدائية لا توفر الحد الأدنى من الحماية.

وتوقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم السبت غائمًا جزئياً وباردًا، إلى غائم وبارد خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ويتوقع سقوط أمطار متفرقة فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

ويتعمق تأثير المنخفض الجوي غدًا الأحد، ويكون الجو غائماً وماطراً وعاصفاً وبارداً إلى شديد البرودة.

