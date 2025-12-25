"الشَّاباك" يكشف تفاصيل قضيَّةً تجسَّس لصالح إيران

متابعة/ فلسطين أون لاين

كشفت مصادر عبرية، اليوم الخميس، عن قضية تجسس جديدة، أعلن خلالها جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" اعتقال مستوطن إسرائيلي بشبهة العمل لصالح إيران.

ووفق المعطيات، فإن الموقوف، وهو إسرائيلي يبلغ من العمر 40 عامًا، متهم بتنفيذ أعمال رصد وتصوير قرب منزل رئيس وزراء الاحتلال السابق نفتالي بينيت.

وبحسب بيان مشترك صادر عن "الشاباك" وشرطة الاحتلال، قام المتهم بجمع صور لمناطق حساسة، من بينها محيط مقر سكن بينيت، ونقلها إلى جهات خارج البلاد على تواصل معها، مقابل مبالغ مالية تلقاها نظير تنفيذ هذه المهام.

وأظهرت التحقيقات أن المتهم هو الإسرائيلي فاديم كوبيانوف، ويعمل عامل صيانة في مكتب رئيس أركان جيش الاحتلال داخل مجمّع "الكرياه"، الأمر الذي أثار مخاوف أمنية داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية.

ووفقًا للائحة الاتهام، قام كوبيانوف في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 بتركيب كاميرا مثبتة على لوحة القيادة في سيارته، قادرة على التسجيل لساعات طويلة، ثم توجه إلى محيط منزل بينيت، حيث جال في الشوارع القريبة لمدة 27 دقيقة مع تشغيل الكاميرا وتصوير المكان بشكل متواصل.

من جانبه، قال مراسل إذاعة جيش الاحتلال إن هذه القضية تُعد رقم (35) ضمن قضايا التجسس المرتبطة بإيران منذ اندلاع الحرب، في مؤشر على تصاعد الاختراقات الأمنية داخل "إسرائيل".