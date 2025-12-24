فلسطين أون لاين

الصحة بغزَّة: العجز في المستهلكات الطبية بمستشفيات القطاع وصل إلى 71%

24 ديسمبر 2025 . الساعة 10:00 بتوقيت القدس
نقص الأدوية يهدد حياة المرضى في غزة

قالت وزارة الصحة في غزة، إن العجز في المستهلكات الطبية في مستشفيات القطاع وصل إلى 71%، محذرةً من مواصلة عدم سماح الاحتلال في إدخال الإمدادات الطبية.

وأوضحت وزارة الصحة في تصريحات صحفية للتلفزيون العربي، يوم الأربعاء، أنه "إذا واصل الاحتلال التضييق على إمدادات الأدوية إلى القطاع فإن العجز سيصل إلى أكثر من 60%"

وأشارت إلى أنَّ عددًا كبيرًا من مرضى السرطان لن يستطيعوا الحصول على علاجهم بسبب العجز في الأدوية.

ولا يزال مرضى غزة وجرحاها يعانون الأمرين في سبيل الخروج من القطاع لتلقّي العلاج في الخارج، وسط عراقيل إسرائيلية عديدة ومنع من السفر، بالتزامن مع منع عشرات الأصناف الدوائية من الوصول إلى القطاع.

وارتكبت "إسرائيل" منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 -بدعم أميركي أوروبي- إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا واعتقالا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 242 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين معظمهم أطفال، فضلا عن الدمار الشامل.

 

