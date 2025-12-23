"التمكين" تعلن موعد صرف المساعدات النقدية للأسر المحتاجة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أفادت المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي، اليوم الثلاثاء، بانطلاق عملية صرف المخصصات المالية لبرنامج الحماية والرعاية الاجتماعية الوطني (برنامج المساعدات النقدية) في مختلف محافظات الوطن.

وأوضحت المؤسسة، في بيان صحفي، أن عملية الصرف ستبدأ اعتباراً من يوم غدٍ الأربعاء، الموافق 24 ديسمبر 2025، داعيةً المواطنين المستفيدين من البرنامج إلى التوجه إلى المراكز المعتمدة والبنوك الموزعة في المحافظات كافة، كلٌ وفق منطقة سكنه، لاستلام مستحقاتهم المالية.

وأشارت إلى، أن هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز صمود الأسر الفلسطينية والتخفيف من الأعباء المعيشية، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تشهدها المنطقة.

وأكدت المؤسسة التزامها الكامل بضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بشكل منتظم، بما يسهم في دعم الأمن الاجتماعي والمعيشي للفئات الأكثر احتياجاً.



