"الأونروا": العائلات في غزَّة تواجه معاناة شديدة نتيجة النقص الحاد في الغذاء

أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أنه لا تزال الأوضاع مزرية والاحتياجات الإنسانية هائلة في ‌غزة⁩، وتواصل العائلات مواجهة معاناة شديدة نتيجة النقص الحاد في الغذاء والدمار واسع النطاق.

وبحسب تقرير صادر عن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، يواجه 1.6 مليون شخص مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وحذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، من أن أكثر من 100 ألف طفل و37 ألف حامل ومرضع في غزة قد يعانون من سوء تغذية حاد بحلول أبريل/نيسان 2026، مؤكدا أن التقدم المحرز في مكافحة المجاعة بالقطاع لا يزال "هشًا للغاية".

وجاءت تصريحات غيبريسوس تعليقًا على تقرير أممي للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، أفاد بأن ما لا يقل عن 1.6 مليون شخص في غزة يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد حتى منتصف أبريل/نيسان المقبل، محذرا من أن تجدد القتال أو توقف المساعدات قد يدفع القطاع بأكمله نحو المجاعة.

وأشار المسؤول الأممي إلى أن نصف المرافق الصحية فقط تعمل جزئيا، وسط نقص حاد في الإمدادات والمعدات الطبية، داعيا إلى السماح العاجل بدخول المساعدات الطبية لتوسيع نطاق الخدمات المنقذة للحياة في غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين