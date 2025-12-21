3 شهداء بقصف إسرائيلي شرق مدينة غزة وانتشال مصابين بانهيار منزل

استشهد 3 مواطنين في قصف إسرائيلي شرقي مدينة غزة، فيما أصيب آخرون بانهيار منزل متضرر بفعل حرب الإبادة، وسط إطلاق نار من آليات الاحتلال شرقي مدينة خان يونس في مسلسل مستمر لخرق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأفادت مصادر محلية بأن مسيرة إسرائيلية "كواد كابتر" ألقت قنبلة على مجموعة من المواطنين في شارع المنصورة بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخرين.

وقال شهود عيان إن هذا الاستهداف تم في المناطق التي انسحب منها جيش الاحتلال ويٌسمح للفلسطينيين بالتنقل والحركة فيها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

من جانب آخر، استشهد اثنين من المواطنين جراء استهدافهما من طائرات الاحتلال قرب محطة الشوا للمحروقات في شارع المنصورة بالحي ذاته.

وفجر الأحد، أطلق جيش الاحتلال نيرانه الكثيفة على مناطق متفرقة شرقي قطاع غزة، ضمن مناطق سيطرته بموجب الاتفاق.

ومنذ سريان الاتفاق، ارتكب الاحتلال مئات الخروقات ما أسفر عن مقتل 400 فلسطيني وإصابة 1108 آخرين، وفق أحدث معطيات وزارة الصحة.

من جانب آخر، أعلن الدفاع المدني، أن طواقمه تمكنت من إنقاذ وإخلاء ثلاثة أشخاص كانوا عالقين تحت ركام منزل لعائلة لبد، بعد انهياره على ساكنيه في حي الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة، مشيرا إلى أن الجهود ما تزال متواصلة وبإمكانات كبيرة لإنقاذ وإخلاء خمسة آخرين.

