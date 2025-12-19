فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

قطاع العمل عن بُعد في غزة على المحك.. دعوات عاجلة لدعم الكفاءات

كهرباء غزة تصدر بيانًا توضيحيًا بخصوص ما يُتداول حول إعادة التيار

حماس: مصادقة سموتريتش على مدينة استيطانية في القدس تصعيد خطير

"اغتصبوني بعد فحص طبي": شهادات أسرى تكشف فظائع التعذيب في سجون الاحتلال

نقص العلاج يهدِّد مرضى الثلاسيميا في غزة... وفيات أثناء الانتظار

الأونروا تعيد بناء مساحات تعلّم بديلة للأطفال في غزة

وسيم تمراز .. ناجٍ من مجزرة إسرائيلية يبحث عن رفات أسرته

اعتصام في غزة ضد إجراءات "أونروا" بحق المئات من موظفيها

أطباء بلا حدود: أطفال غزة يموتون بردًا وسط منع إدخال المساعدات

تلويح إسرائيلي داخل "الكنيست" باستهداف جماعي خطير ضد الأسرى الفلسطينيين

الأونروا تعيد بناء مساحات تعلّم بديلة للأطفال في غزة

19 ديسمبر 2025 . الساعة 16:41 بتوقيت القدس
...
صورة من الأرشيف
وكالات/ فلسطين أون لاين

 قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن الحرب دمّرت الغرف الصفية والمستلزمات التعليمية في قطاع غزة، مؤكدة أن فرقها تعمل على إعادة بناء مساحات تعلّم بديلة للأطفال رغم الظروف القاسية.

وأوضحت الأونروا، في منشور عبر صفحتها على منصة إكس، اليوم الجمعة، أن فرقها تقوم بإعادة تدوير منصات تحميل خشبية متبقية وتحويلها إلى مقاعد مدرسية، بهدف تمكين الأطفال من مواصلة تعليمهم.

وأكدت الوكالة أن التعلم يستمر حتى في أقسى الظروف، مرفقة مقطع فيديو يوثق هذه الجهود الميدانية في القطاع.

المصدر / وكالات
#الأونروا

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة