الأونروا تعيد بناء مساحات تعلّم بديلة للأطفال في غزة

وكالات/ فلسطين أون لاين

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن الحرب دمّرت الغرف الصفية والمستلزمات التعليمية في قطاع غزة، مؤكدة أن فرقها تعمل على إعادة بناء مساحات تعلّم بديلة للأطفال رغم الظروف القاسية.

وأوضحت الأونروا، في منشور عبر صفحتها على منصة إكس، اليوم الجمعة، أن فرقها تقوم بإعادة تدوير منصات تحميل خشبية متبقية وتحويلها إلى مقاعد مدرسية، بهدف تمكين الأطفال من مواصلة تعليمهم.

وأكدت الوكالة أن التعلم يستمر حتى في أقسى الظروف، مرفقة مقطع فيديو يوثق هذه الجهود الميدانية في القطاع.

المصدر / وكالات