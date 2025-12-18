الاقتصاد بغزة يُتلف 112 كيلوغرامًا من الأفوكادو الفاسد

غزة/ فلسطين أون لاين

أتلفت طواقم حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد في غزة، اليوم الخميس، 112 كيلوغرامًا من فاكهة الأفوكادو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال جولة تفتيشية في منطقة سوق الزاوية بمحافظة غزة.

وأوضح مكتب حماية المستهلك بمحافظة غزة، في تصريح صحفي، أن عملية الإتلاف جاءت عقب جولات ميدانية نفذها مفتشو حماية المستهلك، وبمرافقة مباحث التموين، بهدف التأكد من جودة وصلاحية المنتجات المعروضة للمواطنين.

وأشار إلى، أن الفحص أظهر وجود علامات فساد ظاهري على الكمية المضبوطة.

وأضاف المكتب، أن عملية الإتلاف تمت وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، حيث جرى نقل الكمية إلى مكب النفايات والتخلص منها حسب الأصول.