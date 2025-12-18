غزة .. أسماء أوائل الثانوية الأزهرية بالفرعين العلمي والأدبي

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت المعاهد الأزهرية في فلسطين، مساء اليوم الخميس، نتائج لطلبة الدفعتين ٢٠٢٣/٢٠٢٤و ٢٠٢٤/٢٠٢٥م.

وكانت إدارة المعاهد الأزهرية في فلسطين قد اختتمت أول أمس الثلاثاء الامتحانات الوجاهية لشهادة الثانوية الأزهرية لطلبتها في الدفعتين 2023/2024 م و 2024/2025م للفرعين (العلمي والأدبي).

أسماء الطلبة العشرة الأوائل على القسم الأدبي على المعاهد الأزهرية في قطاع غزة

1- داليا أيمن محمد العمصي 578 بمعدل97.97% فتيات غزة.

2- ليان محمود عدنان مطر 575 بمعدل 97.46% فتيات غزة

3- مسك فؤاد مصطفى أهل 573 بمعدل 97.12% فتيات غزة

4- نور عصام سعدي نبهان 573 بمعدل 97.12% فتيات شمال غزة

5- اليسار محمد نصر شمالي 572 بمعدل 96.95% فتيات غزة

6- يسمين حسام حبيب الشاويش 566 بمعدل 95.93%فتيات غزة

7- عبيدة عبدالقادر أسعد القرا 565 بمعدل 95.76 %معهد طلاب خانيونس

8- دانا إياد الدريملي 562 بمعدل 95.25 %فتيات غزة

9- جمانة بهاد محمد السويسي 562 بمعدل 95.25 %فتيات غزة

10- شهد نادر سعيد المصري 561 بمعدل 95.08 %فتيات غزة



أسماء الطلبة العشرة الأوائل على القسم العلمي على المعاهد الأزهرية في قطاع غزة

1- حلا رجب حسن البابا 645 بمعدل 99.23 %فتيات غزة

2- لمار جهاد علي عابد 643 بمعدل 98.92 %فتيات غزة

3- لين حسن عبدالرؤوف المبحوح 643 بمعدل 98.92 %فتيات شمال غزة

4- رغد إياد عمر الأخرس 642 بمعدل 98.77 %فتيات شمال غزة

5- محمد الطاهر نافذ حنونة641بمعدل 98.62 %طلاب غزة

6- محمد حمادة أبوسعادة 640 بمعدل 98.46 %طلاب غزة

7- حلا هاني ربيع نصر الله 639 بمعدل 98.31 %فتيات شمال غزة

8- محمد شادي محمد المصري 639 بمعدل 98.31 %طلاب شمال غزة

9- أيهم أشرف كامل سكيك 639 بمعدل98.31 %طلاب غزة

10- 511 يوسف رامي عون اليازجي 639 بمعدل 98.31 % طلاب غزة