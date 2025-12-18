فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاقتصاد بغزة يُتلف 112 كيلوغرامًا من الأفوكادو الفاسد

منتخب المغرب يتوّج بكأس العرب 2025

غزة .. أسماء أوائل الثانوية الأزهرية بالفرعين العلمي والأدبي

واشنطن تفرض عقوبات على قاضيين في "الجنائية الدولية"

الموت الكامن تحت الركام: طفل شهيد و3 انفجارات من مخلفات الاحتلال بغزة

أربعة أفلام عربية تخطو نحو جائزة الأوسكار

أمطار غزيرة تشلّ أسواق غزة وتدفع أسعار الخضار إلى الارتفاع

شركة كهرباء غزَّة: أعمال مكثَّفة تمهيدًا لإعادة التيار للمحافظة الوسطى

المتطرف "بن غفير" يطرح صيغة جديدة لتمرير قانون إعدام الأسرى

الدفاع المدني ينتشل جثامين 77 شهيدًا من عائلة سالم بمدينة غزة

غزة .. أسماء أوائل الثانوية الأزهرية بالفرعين العلمي والأدبي

18 ديسمبر 2025 . الساعة 20:12 بتوقيت القدس
...
صورة من الأرشيف
متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت المعاهد الأزهرية في فلسطين، مساء اليوم الخميس، نتائج لطلبة الدفعتين ٢٠٢٣/٢٠٢٤و ٢٠٢٤/٢٠٢٥م.

وكانت إدارة المعاهد الأزهرية في فلسطين قد اختتمت أول أمس الثلاثاء الامتحانات الوجاهية لشهادة الثانوية الأزهرية لطلبتها في الدفعتين 2023/2024 م و 2024/2025م للفرعين (العلمي والأدبي).

 أسماء الطلبة العشرة الأوائل على القسم الأدبي على المعاهد الأزهرية في قطاع غزة

1- داليا أيمن محمد العمصي 578 بمعدل97.97% فتيات غزة.
2- ليان محمود عدنان مطر 575 بمعدل 97.46% فتيات  غزة
3- مسك فؤاد مصطفى أهل 573 بمعدل 97.12% فتيات غزة
4- نور عصام سعدي نبهان 573 بمعدل 97.12%  فتيات شمال غزة
5- اليسار محمد نصر شمالي 572 بمعدل 96.95% فتيات غزة
6- يسمين حسام حبيب الشاويش 566 بمعدل 95.93%فتيات غزة
7- عبيدة عبدالقادر أسعد القرا 565 بمعدل 95.76 %معهد طلاب خانيونس
8- دانا إياد الدريملي 562 بمعدل 95.25 %فتيات غزة
9- جمانة بهاد محمد السويسي 562 بمعدل 95.25 %فتيات غزة 
10- شهد نادر سعيد المصري 561 بمعدل 95.08  %فتيات غزة


 أسماء الطلبة العشرة الأوائل على القسم العلمي على المعاهد الأزهرية في قطاع غزة

1- حلا رجب حسن البابا  645 بمعدل 99.23 %فتيات غزة
2- لمار جهاد علي عابد 643 بمعدل 98.92 %فتيات غزة
3- لين حسن عبدالرؤوف المبحوح 643 بمعدل 98.92 %فتيات شمال غزة
4- رغد إياد عمر الأخرس 642 بمعدل  98.77 %فتيات شمال غزة
5- محمد الطاهر نافذ حنونة641بمعدل 98.62 %طلاب غزة 
 6- محمد حمادة أبوسعادة 640 بمعدل 98.46 %طلاب غزة 
7- حلا هاني ربيع نصر الله 639 بمعدل 98.31 %فتيات شمال غزة
8- محمد شادي محمد المصري 639 بمعدل 98.31 %طلاب شمال غزة
9- أيهم أشرف كامل سكيك 639 بمعدل98.31 %طلاب غزة 
10- 511  يوسف رامي عون اليازجي 639 بمعدل  98.31 % طلاب غزة

#غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة