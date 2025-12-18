فريق إيرلندي يستوحي قميصه الجديد من الكوفية الفلسطينية

غزة/ إبراهيم أبو شعر

كشف نادي بوهيميان إف سي المنافس في الدوري الإيرلندي الممتاز لكرة القدم، عن قميصه الاحتياطي للموسم المقبل، والذي استُوحي من نقوش الكوفية الفلسطينية الشهيرة، في رسالة تضامنية لافتة مع الشعب الفلسطيني.

وجاء التصميم على شكل الكوفية الفلسطينية، إلى جانب دمج ألوان وعناصر من الهوية الإيرلندية، في رسالة تضامن تعكس القواسم المشتركة بين التجربتين الفلسطينية والإيرلندية في مواجهة الاحتلال والاستعمار.

وأوضح النادي في بيان له أن 30% من أرباح بيع القميص ستُحوَّل إلى إحدى المؤسسات الخيرية التي تقدم الدعم للاجئين الفلسطينيين.

وقال دانيال لامبرت، المسؤول التجاري في نادي بوهيميان إن هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من قناعة راسخة بأن الرياضة تشكّل أداة فاعلة لدعم قضايا العدالة وحقوق الإنسان، مؤكداً أن المشروع يسعى إلى كسر العزلة المفروضة على الشباب الفلسطيني وتمكينهم ثقافياً.

ومن المقرر طرح القميص للبيع بشكل محدود في ملعب داليماونت بارك في العاصمة دبلن يومي 16 و17 ديسمبر الجاري، على أن يُتاح لاحقاً عبر المتجر الإلكتروني للنادي، وسط توقعات بإقبال واسع من جماهير النادي والمتضامنين مع فلسطين حول العالم.

وقدم السياسي الإيرلندي الشهير مايك والاس شكره لنادي بوهيميان على مبادرته الداعمة للشعب الفلسطيني، وقال في حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "أشكر نادي بوهيميانز لكرة القدم جزيل الشكر لامتلاكهم الشجاعة التي افتقر إليها الكثيرون، للوقوف مع فلسطين، ومع القانون الدولي وحقوق الإنسان".

ويُعرف نادي بوهيميان بمواقفه التضامنية مع القضية الفلسطينية، حيث سبق له تنظيم فعاليات داعمة وجمع تبرعات إنسانية، إضافة إلى استضافة مباريات وأنشطة رياضية ذات بعد تضامني، في وقت تتزايد فيه محاولات تجريم أو تقييد التعبير الداعم لفلسطين في المحافل الرياضية الدولية.

وكان نادي بوهايمين قد كرم ذكرى الشهيد سليمان العبيد، الذي استشهد بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل عدة أشهر.

ونشر بوهايمين عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" مجموعة صور ظهر فيها لاعبو الفريق وهم يرتدون قمصاناً عليها صورة العبيد، في إحدى الحصص التدريبية للفريق.

وكتب النادي في منشوره "يرتدي فريق بوهايمين الليلة قمصان التدريب تخليداً لذكرى سليمان العبيد (بيليه فلسطين)"، وأضاف "أسطورة كرة القدم الفلسطينية سجل أكثر من 100 هدف ومثّل بلاده 24 مرة".

وتابع "في 6 أغسطس قُتل العبيد برصاص الجيش الإسرائيلي في غزة عن عمر ناهز 41 عاما، أثناء انتظاره مساعدات غذائية تاركاً وراءه زوجة و5 أطفال. ارقد بسلام يا سليمان".

المصدر / فلسطين أون لاين