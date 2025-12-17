بالأسماء... الاحتلال يُفرج عن 10 أسرى من قطاع غزَّة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أفرج جيش الاحتلال، اليوم الأربعاء، عن 10 أسرى من قطاع غزة، عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك بعد أشهر عديدة من اعتقالهم في سجون أثناء عمليات التوغل البرية خلال حرب الإبادة الجماعية، عانوا فيها من سوء التغذية والتعذيب الجسدي الشديد.

وقالت مصادر محلية، بأن 10 أسرى وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدنية دير البلح وسط قطاع غزة، بعد أن أفرج عنهم الاحتلال".

وأفرجت سلطات الاحتلال عن نحو 1700 أسير من غزة في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي وقعت عليه حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، و"إسرائيل".

ووصل معظم المفرج عنهم آنذاك في حالة صحية متدهورة، وتحدث عدد منهم عن تعرضهم لتعذيب وتجويع وإهانة داخل سجون الاحتلال.

ولا يزال يقبع في سجون الاحتلال أكثر من 10 آلاف فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا أودى بحياة العديد منهم، وفقا لمنظمات حقوقية وفلسطينية.

أسماء 10 أسرى من قطاع غزة أفرجت عنهم قوات الاحتلال مساء اليوم من سجن "سديه تيمان":

1. زياد محسن أحمد ثابت (32 عامًا) من رفح

2. محمد ماهر رجا أبو ثابت (27 عامًا) من رفح

3. علي يونس زايد أبو عاصي (46 عامًا) من رفح

4. فايز زغلول عبد الرحمن أبو عنزة (42 عامًا) من خانيونس

5. علاء عبد الله عبد ربه حج يوسف (30 عامًا) من رفح

6. وسيم بسام شحدة أبو ثابت (20 عامًا) من رفح

7. رضا أحمد محمد أبو شنب (32 عامًا) من رفح

8. حمزة أحمد عبد الله أبو عمرة (25 عامًا) من رفح

9. علي محمد سليمان عبيد (36 عامًا) من غزة

10. كمال فضل سليمان عبيد (34 عامًا) من غزة