الدفاع المدني بغزَّة: أكثر من 17 بناية سكنية انهارت بشكل كامل منذ بدء المنخفضات الجوية

قال المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل، إنه منذ بدء المنخفضات الجوية، انهارت أكثر من 17 بناية سكنية بشكل كامل، فيما تعرّضت أكثر من 90 بناية سكنية لانهيارات جزئية خطيرة، ما يشكّل تهديداً مباشراً لحياة آلاف المواطنين.

وأوضح بصل في تصريح صحفي، يوم الأربعاء، أنَّ نحو 90% من مراكز الإيواء في قطاع غزة غرقت بشكل كامل نتيجة السيول ومياه الأمطار.

وأشار إلى تضرّر وغرق جميع خيام المواطنين في مختلف مناطق القطاع، ما أدى إلى فقدان آلاف الأسر لمأواها المؤقت، وتسبّب في تلف ملابس المواطنين وأفرشتهم وأغطيتهم، وفاقم من معاناتهم الإنسانية.

وذكر بصل، أنَّ طواقم الدفاع المدني تلقت أكثر من 5000 مناشدة واستغاثة من المواطنين منذ بدء المنخفضات الجوية على قطاع غزة.

وأضاف، أنَّ " تداعيات هذه المنخفضات الجوية أسفرت عن وفاة 17 مواطناً، من بينهم أربعة أطفال نتيجة البرد القارس، فيما توفّي الآخرون من جراء انهيارات المباني".

وجدّد بصل دعوته العاجلة إلى العالم والمجتمع الدولي للتحرّك الفوري لإغاثة المواطنين وتوفير الاحتياجات الإنسانية الطارئة.

وأكد أن الخيام أثبتت فشلها الكامل في قطاع غزة، مطالبًا الجهات المعنية والمؤسسات الدولية بعدم إدخال الخيام بشكل قطعي.

وطالب بصل بالبدء الفوري والعاجل بعملية إعادة الإعمار وتوفير مساكن آمنة تحفظ كرامة الإنسان وتحمي حياته.

