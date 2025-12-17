فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 70 ألفًا و668 شهيدًا

"إعلام الأسرى" يحذّر من تصعيد خطير يستهدف قادة ورموز الحركة الأسيرة داخل سجون الاحتلال

في ذكرى الإبعاد إلى "مرج الزهور".. كيف انتصرتْ إرادة المُقاومة بالعودة لأرض الوطن؟

إصابات برصاص الاحتلال خلال اقتحام نابلس

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى في ثالث أيام ما يسمى عيد "الحانوكا"

قصفٌ مدفعيٌّ وجويٌّ.. خروقات "إسرائيلية" متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار بغزَّة

الدفاع المدني بغزَّة: أكثر من 17 بناية سكنية انهارت بشكل كامل منذ بدء المنخفضات الجوية

مستوطنون يحرقون مركبتين ويخطون شعارات عنصرية شرق رام الله

الذكاء الاصطناعي يقدم معلومات زائفة حول "هجوم سيدني" وهذه أبرز مزاعمه

تظاهرات في "كريات شمونة" وتحذيرات "إسرائيلية" من موجة هجرة جديدة

هيئة الأسرى: واقع كارثي متصاعد يعيشه المعتقلون في سجون الاحتلال

17 ديسمبر 2025 . الساعة 10:45 بتوقيت القدس
...
ظروف قاسية يعيشها الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن الطواقم القانونية التابعة لها تمكّنت خلال الأيام الماضية من زيارة عدد من المعتقلين في سجون الاحتلال، شملت سجون "عوفر، الدامون، جلبوع، وعصيون"، وذلك في إطار متابعتها المستمرة للأوضاع الاعتقالية المتدهورة.

وخلال الزيارات، نقل المعتقلون شهادات صادمة حول الواقع الكارثي الذي يعيشونه، مؤكدين أن أوضاع السجون وصلت إلى مستويات مميتة من القمع والتنكيل المنهجي، حيث ما زالوا يعانون من نقص حاد في الغذاء والملابس ومواد النظافة، إلى جانب الحرمان المتواصل من العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وكما أفاد المعتقلون، بانتشار واسع للأمراض الجلدية والتنفسية والمعوية في مختلف الأقسام، في ظل الإهمال الطبي المتعمد وغياب المتابعة الصحية، ما يشكّل خطرا حقيقيا على حياتهم، خاصة المرضى وكبار السن، وسط تخوّف متزايد من تفاقم الحالات الصحية وتحولها إلى أوضاع حرجة.

وأكد المعتقلون، تعرّضهم لاعتداءات جسدية ونفسية متواصلة، شملت الضرب، التفتيشات القمعية، العقوبات الجماعية، والعزل، إضافة إلى الاكتظاظ الشديد داخل الغرف، حيث يُحتجز عدد كبير من الأسرى في مساحات ضيقة تفتقر لأدنى مقومات الحياة الإنسانية.

وشددت الهيئة، على أن ما يجري داخل سجون الاحتلال يشكّل انتهاكا صارخا لكافة القوانين والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف، معتبرة أن سياسة الإهمال الطبي والتنكيل الممنهج ترقى إلى مستوى جريمة مستمرة بحق الأسرى.

المصدر / فلسطين أون لاين
#هيئة الأسرى #الحرب على غزة #الأسرى في سجون الاحتلال

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة