ارتفاع أسعار الذهب وانخفاض النفط عالميًّا

ارتفعت أسعار الذهب، يوم الثلاثاء، مدعومة بتوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية في كانون الثاني، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون بيانات الوظائف الرئيسة التي من المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم.

وبحسب وكالة "بلومبرغ" للأخبار الاقتصادية، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية نحو 0.1 بالمائة، ليصل إلى 4304.92 دولارات للأوقية (الأونصة)، في حين استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 4333.20 دولارًا.

وقفز الذهب أكثر من 64 بالمائة هذا العام، محطما عددا من الأرقام القياسية ليصبح أحد أفضل الأصول أداء في عام 2025.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 بالمائة لتصل إلى 63.60 دولارًا للأونصة، وسجلت مستوى قياسيا مرتفعا عند 64.65 دولارًا يوم الجمعة الماضي قبل أن تغلق على انخفاض حاد.

وزاد البلاتين في المعاملات الفورية بنسبة 0.8 بالمائة ليصل إلى 1797 دولارًا، بينما فقد البلاديوم 0.3 بالمائة ليسجل 1561.94 دولارًا للأونصة.

إلى ذلك، انخفضت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الثلاثاء، لتضاف إلى خسائر الجلسة السابقة.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتا، أو 0.40 بالمائة، مسجلة 60.32 دولارًا للبرميل، كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي، 56.60 دولارًا للبرميل، بانخفاض 22 سنتا، أو 0.39 بالمائة.

