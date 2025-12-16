الصحة بغزة: 393 شهيدًا و1074 إصابةً منذ وقف إطلاق النَّار

فلسطين أون لاين

16 ديسمبر 2025 . الساعة 12:43 بتوقيت القدس
أصدرت وزارة الصحة بغزة، يوم الثلاثاء، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى من جراء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إن شهيدين تم انتشالهما و 6 إصابات، وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر 2025)، بلغ إجمالي الشهداء 393، فيما وصل إجمالي الإصابات إلى 1,074، بينما بلغ إجمالي الانتشال 634 شهيدًا.

وارتفعت حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 70,667 شهيدًا 171,151 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأعلنت وزارة الصحة، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

