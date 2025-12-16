تسببت الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة صباح يوم الثلاثاء، في تطاير وغرق آلاف من خيام النازحين في مختلف مناطق القطاع، بينما غرقت أقسام من مستشفى مجمع الشفاء الطبي أكبر مستشفى في القطاع.

ومن جهته، قال مدير مستشفى الشفاء في غزة محمد أبو سلمية في تصريح صحفي للتلفزيون العربي، إن قسمي الطوارئ والعمليات غرقا من جراء الأمطار الغزيرة.

وأشار أبو سلمية إلى زيادة كبيرة في دخول الأطفال والمصابين بأمراض مزمنة للمستشفى من جراء المنخفضات الجوية.

وكما تسببت الأمطار الغزيرة بغرق عدد كبير من خيام النازحين في مناطق متفرقة من قطاع غزة، خاصة في المناطق المنخفضة، ما فاقم معاناة آلاف العائلات التي تعيش أوضاعًا إنسانية بالغة الصعوبة في ظل الظروف الجوية القاسية واستمرار تداعيات العدوان.

ومن جهته، قال المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي، إسماعيل الثوابتة، إن المواطنين في قطاع غزة يواصلون معاناتهم الإنسانية القاسية مع تجدّد المنخفضات الجوية وتداعياتها الخطيرة على مئات آلاف النازحين، في وقتٍ يتزامن فيه ذلك مع استمرار خروقات الاحتلال "الإسرائيلي" وتنصّله الواضح من التزاماته الإنسانية والقانونية، ما يضاعف حجم الكارثة ويحول الظروف الجوية إلى عامل تهديد مباشر لحياة المدنيين.

