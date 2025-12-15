منح بكالوريوس 2025/2026 للطلاب الفلسطينيين من Reach Education Fund (شروط التقديم)

تُعلن مؤسسة Reach Education Fund عن إطلاق باب التسجيل لـ منح البكالوريوس للعام الأكاديمي 2025/2026. تستهدف هذه المنح دعم وتمكين الطلاب الفلسطينيين المؤهلين في غزة، الضفة الغربية، والقدس المحتلة، لمساعدتهم على إكمال دراستهم الجامعية في مختلف التخصصات وبناء مستقبل أفضل.

تفاصيل برامج المنح وشروط القبول

تقدم المؤسسة مجموعة متنوعة من البرامج لضمان وصول الدعم إلى مختلف شرائح المجتمع الفلسطيني:

1. برنامج المنح العامة

يستهدف هذا البرنامج جميع الطلاب في كافة التخصصات.

- طلاب الثانوية العامة: معدل 90% فما فوق.

- طلاب الجامعات: معدل الثانوية 90% + معدل تراكمي 85% فما فوق (أو 3.4 نظام رباعي).

2. برنامج منح الناجي الوحيد

يستهدف الطلاب الذين فقدوا جميع أفراد أسرهم من الدرجة الأولى.

- طلاب الثانوية العامة: معدل 70% فما فوق.

- طلاب الجامعات: معدل الثانوية 70% + معدل تراكمي 80% فما فوق (أو 3.2 نظام رباعي).

3. برنامج منح إرادة

يستهدف الطلبة الذين تعرضوا لبتر أحد الأعضاء أو أكثر نتيجة حرب عام 2023 على قطاع غزة.

- طلاب الثانوية العامة: معدل 75% فما فوق.

- طلاب الجامعات: معدل الثانوية 75% + معدل تراكمي 80% فما فوق (أو 3.2 نظام رباعي).

4. برنامج منح ذوي الهمم

يستهدف الطلاب من ذوي الإعاقة الحركية، السمعية، البصرية أو غيرها من الإعاقات المعتمدة رسميًا.

- طلاب الثانوية العامة: معدل 85% فما فوق.

- طلاب الجامعات: معدل الثانوية 85% + معدل تراكمي 85% فما فوق (أو 3.4 نظام رباعي).

5. برنامج منح فاقد المعيل

يستهدف الطلاب الذين فقدوا معيل الأسرة (أحد الوالدين أو كلاهما).

- طلاب الثانوية العامة: معدل 85% فما فوق.

- طلاب الجامعات: معدل الثانوية 85% + معدل تراكمي 85% فما فوق (أو 3.4 نظام رباعي).

المتطلبات العامة ومسار التقديم

لضمان معالجة طلبك بنجاح لمنح Reach Education Fund:

- الاقتصار على طلاب فلسطين: المنح مقتصرة على الطلاب الفلسطينيين داخل فلسطين (غزة، الضفة، القدس).

- اكتمال المستندات: يجب رفع جميع المستندات كاملة؛ أي طلب ناقص سيتم استبعاده.

- إجراءات صارمة: يُمنع التواصل مع موظفي المؤسسة للتأثير على الفرز. إدخال معلومات خاطئة يؤدي للإقصاء النهائي.

مراحل التقديم:

- فتح باب التسجيل: التسجيل إلكترونيًا.

- فرز الطلبات: يتم تصفية الطلبات وفقاً للشروط المذكورة.

- المقابلات: إجراء المقابلات الشخصية مع الطلاب المستوفين.

- تدقيق الوثائق: التأكد من صحة وكمال جميع المستندات.

- إعلان النتائج: الإعلان الرسمي للفائزين بـ منح البكالوريوس.

سجل الآن

لتقديم طلبك والاستفادة من منح Reach Education Fund 2025/2026، يرجى زيارة الرابط التالي:

انقر هنا للتسجيل في منح البكالوريوس 2025/2026

المصدر / فلسطين أون لاين