استشهاد طفل برصاص الاحتلال غرب جنين

استشهد طفل برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء يوم السبت، في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب الطفل محمد إياد محمد عباهرة (16 عاما) في السيلة الحارثية، ما أدى إلى استشهاده، ثم احتجزت جثمانه.

ووفق المصادر، اقتحمت قوات الاحتلال السيلة الحارثية، في وقت سابق من مساء أمس، وداهمت عددا من المنازل، وأطلقت الرصاص الحي، وقنابل الصوت وسط اندلاع مواجهات مع المواطنين، فيما اعتلى القناصة أسطح عدد من البنايات.

وباستشهاد الطفل عباهرة، ترتفع حصيلة الشهداء في محافظة جنين منذ بدء العدوان "الإسرائيلي" على المدينة ومخيمها في الحادي والعشرين من كانون ثاني/ يناير الماضي إلى 60 شهيدا.

المصدر / فلسطين أون لاين