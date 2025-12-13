فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يقصف جنوب لبنان وحزب الله يحذر من الاستسلام له

حماس: الاحتلال يسعى إلى تقويض اتفاق وقف إطلاق النار وإفشاله

أردوغان: مجلس السلام يجب أن يعالج المشكلة الأمنية بغزة

6 عائلات تخلي منازلها قسرياً تمهيدا لهدمها في نابلس

لجنة تقص حقائق أممية تصل القنيطرة لتوثيق انتهاكات الاحتلال

الشاب جربوع وزوجته.. كرسي متحرك واحد وظروف معيشية بالغة السوء

الاحتلال اقتلع 1608 أشجار زيتون في الضفة خلال أسبوع

التجمع الوطني للعشائر يطالب باستبدال خيام النزوح المهترئة ببيوت متنقلة

الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 70 ألفًا و654 شهيدًا

5 شهداء في قصف "إسرائيلي" استهدف سيارة غرب غزة

حماس: الاحتلال يسعى إلى تقويض اتفاق وقف إطلاق النار وإفشاله

13 ديسمبر 2025 . الساعة 18:01 بتوقيت القدس
...
السيارة المدنية المستهدفة جنوب غرب مدينة غزة

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن مواصلة جيش الاحتلال جرائمه في قطاع غزة، وآخرها استهداف طيرانه عصر يوم السبت، سيارة مدنية غرب مدينة غزة، تمثل إمعانًا في الخرق الإجرامي لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع وفق خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

واستشهد 5 مواطنين وأصيب أكثر من 25 مصابا في قصف الاحتلال مركبة قرب مفترق النابلسي جنوب غربي مدينة غزة، فيما زعم جيش الاحتلال اغتيال القيادي في القسام رائد سعد.

وأكدت الحركة، في بيان صحفي، أن هذه الجريمة تعيد التأكيد على أن الاحتلال يسعى عمدًا إلى تقويض اتفاق وقف إطلاق النار وإفشاله، من خلال تصعيد خروقاته المتواصلة.

وحمّلت حماس حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، وخروقاتها الممنهجة لاتفاق وقف إطلاق النار، بما يشمل استهداف الفلسطينيين وناشطيهم وقياداتهم، إلى جانب مواصلة فرض الحصار ومنع جهود الإغاثة الإنسانية.

وطالبت الحركة الوسطاء والدول الضامنة للاتفاق بتحمّل مسؤولياتهم إزاء ”الخروقات الفاضحة”، داعية إلى تحرك عاجل للجم حكومة الاحتلال المتنكرة لالتزاماتها بموجب الاتفاق، والساعية إلى تقويضه وتدميره.

#حماس #وقف إطلاق النار #رائد سعد

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة