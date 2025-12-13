حماس: الاحتلال يسعى إلى تقويض اتفاق وقف إطلاق النار وإفشاله

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن مواصلة جيش الاحتلال جرائمه في قطاع غزة، وآخرها استهداف طيرانه عصر يوم السبت، سيارة مدنية غرب مدينة غزة، تمثل إمعانًا في الخرق الإجرامي لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع وفق خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

واستشهد 5 مواطنين وأصيب أكثر من 25 مصابا في قصف الاحتلال مركبة قرب مفترق النابلسي جنوب غربي مدينة غزة، فيما زعم جيش الاحتلال اغتيال القيادي في القسام رائد سعد.

وأكدت الحركة، في بيان صحفي، أن هذه الجريمة تعيد التأكيد على أن الاحتلال يسعى عمدًا إلى تقويض اتفاق وقف إطلاق النار وإفشاله، من خلال تصعيد خروقاته المتواصلة.

وحمّلت حماس حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، وخروقاتها الممنهجة لاتفاق وقف إطلاق النار، بما يشمل استهداف الفلسطينيين وناشطيهم وقياداتهم، إلى جانب مواصلة فرض الحصار ومنع جهود الإغاثة الإنسانية.

وطالبت الحركة الوسطاء والدول الضامنة للاتفاق بتحمّل مسؤولياتهم إزاء ”الخروقات الفاضحة”، داعية إلى تحرك عاجل للجم حكومة الاحتلال المتنكرة لالتزاماتها بموجب الاتفاق، والساعية إلى تقويضه وتدميره.