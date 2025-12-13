الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 70 ألفًا و654 شهيدًا

أصدرت وزارة الصحة بغزة، يوم السبت، التقرير الإحصائي خلال الـ 48 ساعة الماضية، مشيرةً إلى ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" 70,654 شهيدًا و 171,095 جريحًا، منذ بدء الإبادة الجماعية على القطاع.

وقالت وزارة الصحة، إنَّ 3 شهداء، منهم شهيدان جديدان، وشهيد تم انتشاله، فيما وصلت 16 إصابة إلى مستشفيات قطاع غزة.

ومنذ إعلان وقف إطلاق النار (11 أكتوبر 2025)، بلغ إجمالي الشهداء 386، فيما وصل إجمالي الإصابات 1018، بينما بلغ إجمالي الانتشال 628 شهيدًا.

وذكرت وزارة الصحة، أنَّ انهيارات المباني الناتجة عن البرد القارس والمنخفض الجوي أسفرت عن وفاة 10 أشخاص.

وأشارت إلى أنه تمت إضافة 277 شهيدًا إلى الإحصائية التراكمية للشهداء، بعد اكتمال بياناتهم واعتمادهم من لجنة اعتماد الشهداء، وذلك للفترة من 05/12/2025 حتى 12/12/2025.

المصدر / فلسطين أون لاين