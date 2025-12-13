جمعية أصيل للتنمية الخيرية تُطلق برنامج مساعدات إنسانية شامل في غزة

تُعلن جمعية أصيل للتنمية الخيرية عن فتح باب التسجيل للاستفادة من برامج المساعدات الإنسانية الموجهة للأسر الأكثر احتياجاً في قطاع غزة. تأتي هذه المبادرة ضمن جهود الجمعية المستمرة للتخفيف من الأعباء الاقتصادية الصعبة والأوضاع المعيشية القاسية التي تفاقمت بفعل الظروف الراهنة.

كيفية التسجيل والاستفادة من مساعدات جمعية أصيل؟

تدعو الجمعية المستحقين من سكان قطاع غزة إلى المبادرة بـالتسجيل في برنامج المساعدات عبر الروابط المخصصة أدناه، مع ضرورة تعبئة البيانات المطلوبة بدقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

رابط التسجيل الخاص بـ "الأرامل والمطلقات"

خصصت الجمعية رابطاً منفصلاً لـتسجيل الأرامل والمطلقات في غزة بهدف تسريع عملية وصول المساعدة لهذه الفئة التي تُعد من الفئات الأشد حاجة للدعم الإنساني.

رابط التسجيل المباشر للأرامل والمطلقات، اضغط هنا

يجب على الراغبين في الاستفادة من البرنامج تعبئة البيانات التالية بدقة في النموذج الإلكتروني:

الاسم الرباعي

رقم الهوية (إلزامي)

عدد أفراد الأسرة

عنوان السكن الحالي (تحديد المنطقة: شمال غزة، غزة، الوسطى، خانيونس ورفح)

رقم الجوال للتواصل

المصدر / فلسطين أون لاين