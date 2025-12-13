"أونروا": الاحتلال لا يزال يمنعنا من إيصال المساعدات إلى غزة

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين "أونروا" إن سلطات الاحتلال ما زالت تمنعنا من إيصال المساعدات مباشرة إلى قطاع غزة.

وشددت الوكالة في بيان لها، يوم السبت، على أن لديها مخزون كاف من مستلزمات الإيواء لما يصل إلى 1.3 مليون شخص تم تخزينها مسبقاً خارج غزة.

وأشارت إلى أن الوضع الإنساني في غزة مقلق للغاية، ولا يوجد تحسن على هذا المستوى.

ويواصل الاحتلال "الإسرائيلي" رفض إدخال المساعدات الإنسانية المخصّصة للوكالة إلى قطاع غزة، في خطوة تُعدّ من أخطر محاولات تقويض الدور الإنساني والتاريخي الذي تمثله الوكالة، بوصفها رمزًا لقضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة.

وعلى الرغم من الظروف الكارثية التي يعيشها سكان القطاع، واحتياج مئات الآلاف من النازحين إلى مساعدات عاجلة في ظل الشتاء والدمار، تُصرّ سلطات الاحتلال على منع دخول الشاحنات التي تحمل شعار الأونروا، بذريعة حجج أمنية أو سياسية، في ظل صمت دولي مريب.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات