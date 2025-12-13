"خروقات متواصلة للاتفاق".. شهيد برصاص الاحتلال وقصفٌ جويٌّ ومدفعيٌّ على قطاع غزَّة

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة الساري منذ العاشر من أكتوبر المنصرم، وسط قصف مدفعي وجوي على عدة مناطق، فيما تتواصل المعاناة الإنسانية في القطاع، حيث زاد المنخفض الجوي الذي يضرب المنطقة من صعوبة الأوضاع.

وأعلن مجمع الشفاء الطبي بغزة، صباح يوم السبت، ارتقاء شهيد بنيران الاحتلال الإسرائيلي خارج مناطق انتشاره في جباليا شمال قطاع غزة.

وشنَّ طيران الاحتلال سلسلة غارات على حي التفاح شرقي مدينة غزة، فيما نفَّذ الاحتلال سلسلة عملية نسف لمبان تزامنًا مع قصف مدفعي شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأطلق الطيران المروحي "الإسرائيلي" نيرانه تجاه مناطق شرق دير البلح وسط القطاع.

ومع اشتداد تأثير المنخفض منذ فجر الأربعاء، غرقت آلاف خيام النازحين في مناطق متفرقة من القطاع، بعد هطول أمطار غزيرة.

ويأتي المنخفض في وقت يعيش فيه النازحون أوضاعا مأساوية بفعل انعدام مقومات الحياة وصعوبة الوصول إلى المستلزمات الأساسية وتراجع الخدمات الحيوية بسبب الحصار الإسرائيلي.

المصدر / فلسطين أون لاين