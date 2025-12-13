طقس فلسطين: أجواء باردة وفرصة لأمطار متفرقة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، يوم السبت، أن ترتفع درجات الحرارة قليلاً، مع بقائها دون معدلاتها العامة، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا وباردًا، وتبقى الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة متفرقة في بعض المناطق خلال ساعات النهار.

وغدًا الأحد، لا يطرأ تغير ملموس على درجات الحرارة، والطقس يبقى باردًا نسبيًا إلى بارد، وغائمًا جزئيًا، وخلال ساعات المساء والليل، باردًا بوجه عام.

فيما تتأثر الأراضي الفلسطينية يوم الإثنين، بكتلة هوائية رطبة وباردة مصاحبة لامتداد منخفض جوي، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتهطل الأمطار على فترات في مختلف المناطق خاصة في ساعات الظهيرة والمساء

المصدر / وكالات