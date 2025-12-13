فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

غزة تقتل.. والمجتمع الدولي مشارك

"خروقات متواصلة للاتفاق".. شهيد برصاص الاحتلال وقصفٌ جويٌّ ومدفعيٌّ على قطاع غزَّة

طقس فلسطين: أجواء باردة وفرصة لأمطار متفرقة

منخفض الشتاء يكشف أزمة الأسعار في غزة

منازل تنهار وسكان يدفنون أحياءً.. المنخفض يحوّل بقايا البيوت إلى مقابر صامتة

تحت خيام لا تصدّ المطر.. نازحون يشتكون التهميش وغياب الدعم الإنساني

رابط فحص مساعدات الوكالة.. فحص مساعدات الأونروا في غزة برقم الهوية

الجمعية العامة تعتمد قرارا يطالب "إسرائيل" بإنهاء قيودها على مساعدات غزة

المرأة التي هزّت العالم بطريقتها

بيان عربيّ إسلاميّ: دور الأونروا لا غنًى عنه ويمثِّل شريان حياة للفلسطينيِّين

طقس فلسطين: أجواء باردة وفرصة لأمطار متفرقة

13 ديسمبر 2025 . الساعة 07:55 بتوقيت القدس
...
غرق خيام النازحين جراء المنخفض الجوي في غزة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، يوم السبت، أن ترتفع درجات الحرارة قليلاً، مع بقائها دون معدلاتها العامة، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا وباردًا، وتبقى الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة متفرقة في بعض المناطق خلال ساعات النهار.

وغدًا الأحد، لا يطرأ تغير ملموس على درجات الحرارة، والطقس يبقى باردًا نسبيًا إلى بارد، وغائمًا جزئيًا، وخلال ساعات المساء والليل، باردًا بوجه عام.

فيما تتأثر الأراضي الفلسطينية يوم الإثنين، بكتلة هوائية رطبة وباردة مصاحبة لامتداد منخفض جوي، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتهطل الأمطار على فترات في مختلف المناطق خاصة في ساعات الظهيرة والمساء

المصدر / وكالات
#طقس فلسطين #المنخفض الجوي #درجات الحرارة #بيرون #خيام النازحين

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة