رابط فحص مساعدات الوكالة.. فحص مساعدات الأونروا في غزة برقم الهوية

متابعة/ فلسطين أون لاين

تقدم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، خدمة فحص كابونة المساعدات للأسر المستفيدة في قطاع غزة من خلال الرابط التالي اضغط هنا

للاستعلام عن مساعدات الوكالة في غزة اتبع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى رابط فحص مساعدات الوكالة. أدخل رقم التسجيل (رقم الهوية). أدخل تاريخ الميلاد. اضغط على أيقونة "بحث" لتظهر لك النتيجة.

تشمل الكوبونات الغذائية المقدمة من الأونروا المواد الأساسية التالية:

الزيت

الدقيق

الحليب

الأرز

السكر

ويمكن للمستفيدين الاستفادة من رابط فحص الكابونة للاستعلام عن موعد استلام المساعدات بسهولة وسرعة من خلال الرابط التالي اضغط هنا