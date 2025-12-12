غزة.. ارتفاع ضحايا منخفض "بيرون" إلى 14 وسط انهيارات للمنازل والخيام

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، يوم الجمعة، ارتفاع حصيلة الضحايا جراء المنخفض الجوي الذي يضرب القطاع منذ الأربعاء إلى 14 شهيدًا، بينهم أطفال ونساء، في وقت تتفاقم فيه معاناة مئات آلاف النازحين داخل خيام متهالكة وسط برد قارس وسيول جارفة.

وقالت الوزارة، في بيان صحافي، إن الشهداء ارتقوا جراء الانهيارات الجزئية والكلية لمبانٍ متضررة سابقًا بفعل القصف الإسرائيلي، إضافة إلى تعرض مواطنين لصدمات برد شديدة.

وبحسب وزارة الصحة، استشهد ثلاثة أطفال داخل خيام النازحين في غزة وخانيونس نتيجة تأثرهم بالبرد وتداعيات العاصفة.

ويعيش السكان أوضاعًا مأساوية منذ دخول المنخفض القطبي "بيرون"، الذي ضرب قطاع غزة لساعات طويلة محمّلًا بالأمطار الغزيرة والسيول والرياح العاتية، ما أدى إلى انهيار 16 مبنى حتى اليوم، معظمها من البيوت المقصوفة التي عاد سكانها للسكن فيها لغياب البدائل.

وفي المقابل، غرقت عشرات آلاف الخيام التي تؤوي نحو ربع مليون أسرة نازحة، حيث أكد المكتب الإعلامي الحكومي أن السيول والرياح اقتلعت أو أغرقت أكثر من 27 ألف خيمة، تاركة آلاف العائلات في العراء دون مأوى أو حماية.

من جهته، أكدت المديرية العامة للدفاع المدني أن طواقمها انتشلت 11 شهيدًا و6 مصابين حتى ظهر الجمعة، نتيجة سقوط جدران وانهيار منازل متصدعة بفعل الأمطار والرياح.

وأضافت المديرية في بيانها أن طواقمها تعاملت مع انهيار 13 منزلًا في غزة والشمال، كان بعضها مأهولًا بالنازحين، حيث تمكنت من إنقاذ وإخلاء 52 شخصًا ونقلهم إلى مناطق أكثر أمانًا.