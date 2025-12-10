أسطول جديد لكسر حصار غزة يستعد للإبحار في أبريل

متابعة/ فلسطين أون لاين

تستعد اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، لإطلاق أسطول سفن جديد سيبحر نحو القطاع في أبريل/نيسان المقبل، ضمن فعالية دولية تهدف إلى كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة منذ أكثر من 18 عاماً.

وقالت اللجنة عبر صفحتها على منصة "فيسبوك" إن اجتماع تحالف أسطول الحرية يتواصل في العاصمة الإيرلندية دبلن، بمشاركة ممثلين عن منظمات كسر الحصار من مختلف دول العالم، وذلك للتخطيط لسلسلة فعاليات تضامنية دولية خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت أن الاجتماع يشهد أيضاً مشاركة ممثلين عن أسطول الصمود العالمي ومبادرة ألف مادلين.

وأكدت اللجنة أن أبرز الفعاليات المرتقبة هو إطلاق الأسطول الجديد المتجه إلى غزة، مشيرة إلى أن التحضيرات "تسير على قدم وساق" لتجهيز عدد كبير من السفن التي ستشارك في الرحلة التضامنية.

ويأتي هذا الإعلان بعد أشهر من حادثة خطيرة وقعت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حين هاجم جيش الاحتلال عشرات السفن التابعة لأسطول الحرية في المياه الدولية بالبحر المتوسط، واستولى عليها واعتقل مئات الناشطين من جنسيات متعددة، قبل أن يفرج عنهم لاحقاً.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن "إسرائيل" حرباً مدمرة على قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 70 ألف شهيد و171 ألف جريح، غالبيتهم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة.

ورغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، تواصل "إسرائيل" خرقه بشكل يومي، ما أدى إلى استشهاد 379 فلسطينياً وإصابة 992 آخرين حتى يوم يوم الأربعاء.

كما تستمر "إسرائيل" في منع دخول المواد الغذائية والمستلزمات الطبية بالكميات اللازمة، مما فاقم الأوضاع الإنسانية لـ2.4 مليون فلسطيني يعيشون في ظروف وصفتها الأمم المتحدة بأنها “كارثية”.