مرضى الكلى في غزَّة يواجهون الموت... الحصار الإسرائيليُّ يقطع شرايين الحياة

غزة/ نبيل سنونو:

على جهاز غسيل الكلى في مجمع الشفاء الطبي، تخوض الخمسينية آمال حسنين معركة للبقاء على قيد الحياة، في ظل تهالك الأجهزة، ونقص الأدوية والمستلزمات الطبية، وخطر انقطاع الكهرباء.

أنبوب الدم متصل بها، وجسدها منهك من المرض، وعيناها تراقبان مضخات تعمل على واحد من الأجهزة التى تعدى معظمها مدة الخدمة المسموح بها.

لكن آمال ليست وحدها التي تواجه هذه المعاناة، إذ يهدد الموت 193 مريضا في القسم ذاته بمجمع الشفاء، الذي يستقبل حالات القصور الكلوي من محافظتي غزة وشمال القطاع، مع تعنت الاحتلال في التزام البروتوكول الإنساني والطبي، رغم سريان اتفاق وقف حرب الإبادة في 10 أكتوبر/تشرين الأول.

"مفش إبر تقوية الدم.. دمي (مستوى الهيموغلوبين) خمسة، وبدي علاج ما بلاقي، والمواصلات كمان مش متوفرة"، تشرح آمال مأساتها لصحيفة "فلسطين".





تعاني آمال من مرض الفشل الكلوي منذ أربع سنوات، لكنها مصابة أيضا بمرضي القلب والضغط، ويتعذر عليها الحصول على العلاجات المناسبة، بسبب الحصار الإسرائيلي.

ويفاقم معاناتها تعنت الاحتلال في إدخال الكميات الكافية من الوقود أيضا، وينعكس ذلك في عدم توفر وسائل مواصلات لنقلها من وإلى المستشفى.

وبات الحصول على كرسي متحرك أمنية لآمال، التي تقول إنها قدمت طلبا منذ سنة لإحدى المؤسسات الدولية، ولم تحصل عليه.

تضيف: "بتعب في الطريق بدي علاج ومصاريف مش ملاقية ولا حاجة احنا مرضى الكلى منهكين".

وتقيم آمال حاليا في خيمة نزوح قسري بعدما دمر الاحتلال بيتها، واستشهد نجلها، لكنها لا تحظى حتى بخيمة مناسبة. "خيمتي مهترئة. أنا وبنتي وولاد بنتي وزوجي وبنتي العزباء ننام في خيمة واحدة".





لا تحسن على واقع المرضى

ولم يشهد واقع مرضى غسيل الكلى تحسنا، بعد سريان اتفاق وقف حرب الإبادة الجماعية، مع استمرار العجز في الأدوية المهمة لهؤلاء المرضى ما يهدد حياتهم، والحديث هنا لرئيس قسم غسيل الكلى في مجمع الشفاء الطبي د. غازي اليازجي.

يقول اليازجي لصحيفة "فلسطين": لم تدخل أجهزة جديدة. الأجهزة الموجودة قديمة ومعظمها حتى خارج عن الخدمة وتعدى الخدمة المسموح بها وهي خمس سنوات أو 20 ألف ساعة. معظم الأجهزة متهالكة أو قديمة يتم صيانتها والتعامل معها.

ويضيف: لو انقطعت خدمة غسيل الكلى لا سمح الله لأي سبب سواء نقص السولار اللازم لتشغيل المولدات أو نقص المياه اللازمة أو نقص أو عجز في أجهزة غسيل الكلى فذلك سيهدد حياة المرضى من خلال مضاعفات قد تصل إلى حد الوفاة.

وبلغت نسبة الوفيات بين مرضى الفشل الكلوي في قطاع غزة 41٪ من إجمالي المرضى خلال حرب الإبادة الجماعية. وعن ذلك يقول اليازجي: ما قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 كان هناك 1100 مريض كلى في القطاع، تبقى منهم على قيد الحياة 675 مريضا.

ومن التحديات التي تواجه القسم، الزيادة في عدد المرضى في ظل نقص عدد أجهزة وكراسي غسيل الكلى، ونقص أدوية مهمة جدا لمرضى غسيل الكلى مثل هرمون إريثروبويتين (Erythropoietin) الذي يحسن نسبة الهيموجلوبين في الدم ونقصه يؤدي إلى نقص الدم والاضطرار لنقل دم لهؤلاء المرضى، كما يقول اليازجي.

ويتابع: كذلك هناك نقص في بعض الأدوية المهمة مثل الكالسيوم الذي يحافظ على نسبة الكالسيوم ويتخلص من نسبة الفسفور العالية في الجسم، لذلك يدخل المرضى بمشاكل في العظام وآلام في العضلات وارتفاع في نسبة الفسفور بسبب نقص هذا العلاج.

ويعد قسم الكلى في مجمع الشفاء من الأقسام الحيوية والمهمة وهو الوحيد الذي يخدم مرضى غسيل الكلى في محافظتي غزة وشمال القطاع بعد خروج باقي أقسام غسيل الكلى عن الخدمة، بحسب اليازجي.

ويوجد في القسم 193 مريضا يعانون من قصور كلوي مزمن من الدرجة الخامسة ويعالجون بمعدل ثلاث جلسات أسبوعيا كل جلسة أربع ساعات.

وتواجه أقسام جراحة العظام والكلى والغسيل الكلوي والعيون والجراحة العامة والعمليات والعناية الفائقة تواجه تحديات كارثية مع نقص المستهلكات الطبية، بحسب بيان لوزارة الصحة، الأحد.

ولا تزال الأرصدة الصفرية من الأدوية والمستهلكات الطبية تتخطى مستويات كارثية، إذ إن 52٪ من قائمة الأدوية الأساسية، و71٪ من قوائم المستهلكات الطبية، و70٪ من المستهلكات المخبرية رصيدها صفر.

وبحسب بيان للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة أمس، أدخل الاحتلال خلال 60 يوما 13 ألفا و511 شاحنة من أصل 36 ألفا كان يفترض إدخالها إلى القطاع بنسبة التزام لا تتجاوز 38٪.

ويناشد رئيس قسم الكلى في "الشفاء" المؤسسات الصحية كافة في العالم ومنظمة الصحة العالمية توفير المستهلكات والمستلزمات الطبية وأجهزة وكراسي غسيل الكلى والأدوية اللازمة لهؤلاء المرضى "حتى نحافظ عليهم ونقدم لهم خدمة أفضل ونتجنب حدوث مزيد من الوفيات".

المصدر / فلسطين أون لاين