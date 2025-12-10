التربية والتعليم تؤجل جلسة امتحان التوجيهي لطلبة غزة

فلسطين أون لاين

10 ديسمبر 2025 . الساعة 16:06 بتوقيت القدس
صورة من الأرشيف
متابعة/ فلسطين أون لاين

قررت وزارة التربية والتعليم تأجيل جلسة امتحان الثانوية العامة لطلبة قطاع غزة، التي كانت مقررة يوم غد الخميس، نتيجة الظروف الجوية القاسية التي يشهدها القطاع.

وقالت الوزارة، في إعلان مقتضب، اليوم الأربعاء "إن الرياح القوية واحتمال تأثر خطوط الاتصال دفعت لاتخاذ هذا القرار حفاظًا على سلامة الطلبة"، موضحة أن امتحان مبحث تكنولوجيا المعلومات سيعقد يوم الأحد الموافق 21 ديسمبر/كانون الأول الجاري بدلًا من الموعد المحدد سابقًا.

وأغرقت الأمطار الغزيرة آلاف الخيام في مختلف مناطق قطاع غزة، وسط تحذيرات من تداعيات منخفض جوي قطبي على حياة مئات آلاف النازحين الفلسطينيين الذين يعيشون في خيام بدائية منذ أكثر من عام. 

