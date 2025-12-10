"الصحفيين الرياضيين" يتوجون بلقب بطولة فرسان الميدان

غزة/ مؤمن الكحلوت:

توج فريق الصحفيين الرياضيين بلقب بطولة فرسان الميدان، بعد فوزه في اللقاء النهائي، على فريق قدامى فلسطين بهدفين نظيفين، سجلهما محمد العجلة ويحيى عيد.

البطولة أقيمت على صالة نادي خدمات النصيرات، بتنظيم من االتجمع الرياضي الديمقراطي، وبمشاركة 6 فرق وهي ( مستشفى العودة، الصحفيين، الدفاع المدني، الأسرى المحررين، جمعية قدامى الرياضيين، قدامى منتخب فلسطين).

وحضر فعاليات البطولة د. أسعد المجدلاوي نائب اللجنة الأولمبية، د. يحيى الخطيب مدير عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة ، د. مروان أبو ناصر رئيس التجمع الرياضي الديمقراطي، والعميد رامي العايدي مدير جهاز الدفاع المدني في المحافظـة الوسطى، ود. حسام أبو دلال نائب رئيس نادي خدمات النصيرات، وعماد التتري رئيس جمعية قدامى الرياضيين.

وافتتحت البطولة بطابور عرض للفرق المشاركة، وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء، والسلام الوطني الفلسطيني .

وأعلن د. أبو ناصر عن عودة الأنشطة الرياضية من خلال رزنامة بطولات رياضية في جميع الألعاب، سيتم تنظيمها لاحقا، موجهاً رسالة للمحتل أن عجلة الرياضة والثقافة والصحة ستعمل بكل قوة ولن تتوقف، مقدماً شكره لنادي خدمات النصيرات لاحتضانه البطولة.

من جانبه رحب أبو دلال بالجميع في نادي خدمات النصيرات مقدماً شكره للتجمع على البطولة المميزة لفرسان الميدان، الذين أثبتوا أنهم على قدر المسؤولية خلال حرب الإبادة الجماعية وأن أبواب النادي مفتوحة لخدمة أبناء شعبنا الفلسطيني.

أما الخطيب وجه التحية لأرواح شهداء الحركة الرياضية والجرحى والأسرى مباركاً لفلسطين نتائج المنتخب الوطني المبهرة والتاريخية رغم الألم ، مقدماً شكره للتجمع الرياضي ونادي خدمات النصيرات على التنظيم و الاستضافة.

المجدلاوي قدم شكره لفرسان الميدان الذين ضحوا بكل ما يملكون وجازفوا وخاطروا من أجل أبناء شعبنا الفلسطيني في حرب الإبادة الجماعية من خلال الممرضين والصحفيين والدفاع المدني، موجها التحية إلى منتخبنا الوطني لكرة القدم الذي حقق نتائج إيجابية في بطولة كأس العرب، رغم الظروف الصعبة، والتي أثبتت أن شعبنا قادر على الحياة والاستمرار في أحلك الظروف.

وجاءت نتائج المباريات على النحو التالي/

_ فوز فريق قدامى منتخب فلسطين على فريق جمعية قدامى اللاعبين بركلات الترجيح بنتيجة (3/4) ، بعد التعادل الإيجابي في الوقت الأصلي بنتيجة 2/2.

سجل للأول فريد الحواجري، وشادي أبو أحمد، وأهدر جمال الحولي ركلة جزاء، بينما دون هدفي الثاني حازم قفة ، وتامر أبو ظاهر.

وفي مباراة ثانية فاز فريق الصحفيين الرياضيين على فريق الأسرى المحررين بحماية نظيفة، سجلها يحيى عيد"هدفين" ، وياسر دامو "هدفين" ، وأحمد المغاري.

وفي المباراة الثالثة قلب فريق مستشفى العودة النتيجة على فريق الدفاع المدني وفاز عليه بنتيجة (2/4) .

بادر فريق الدفاع المدني بالتسجيل عبر محمد جروان "هدفين" ، رد عليه زياد شرف بتسجيل ثلاثية، وسجب أحمد البابلي الهدف الرابع.

وتفوق منتخب قدامى فلسطين على فريق مستشفى العودة في الدور نصف النهائي بنتيجة (1/3).

سجل ثلاثية الفائز جمال الحولي، وشادي أبو أحمد ، ونائل أبو عرمانة، بينما سجل هدف العودة غالب موسى .

وفي نهائي البطولة خطف فريق الصحفيين الرياضيين فوزاً صعباً من فريق قدامى منتخب فلسطين بهدفين نظيفين.

أدار مباريات البطولة الحكمين حازم الصوفي وخليل شلبي.

وفي ختام المسابقة، كرمت اللجنة المنظمة، الحكام والفرق الفائزة بالكأس والميداليات الذهبية والفضية.

المصدر / فلسطين أون لاين