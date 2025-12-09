جيش الاحتلال يصيب 8 فلسطينيين بينهم أسرى بالضفة

الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين

أصاب جيش الاحتلال، مساء الثلاثاء، 8 فلسطينيين في محافظتي بيت لحم والقدس جنوبي الضفة الغربية المحتلة، بينهم 3 أسرى تعرضوا للضرب على يد جنوده.

وأفاد شهود عيان، إصابة 3 أسرى، الثلاثاء، إثر اعتداء جيش الاحتلال عليهم بالضرب المبرح، عقب الإفراج عنهم من حاجز الجيب العسكري شمال غرب القدس المحتلة.

وأفاد الهلال الأحمر، في بيان له، أن طواقمه تعاملت مع 3 أسرى، عقب اعتداء الاحتلال عليهم بالضرب المبرح، لحظة الإفراج عنهم على حاجز الجيب العسكري، ونقلوا لمستشفى رام الله لتلقي العلاج.

وأطلق جيش الاحتلال القنابل الغازية والرصاص خلال اقتحامه المدخل الشرقي لبلدة حوسان الواقعة غرب مدينة بيت لحم.

وقالت جمعية الهلال الأحمرعبر بيان، إن طواقمها قدمت علاجا ميدانيا لـ5 فلسطينيين أصيبوا بالاختناق جراء قنابل الغاز المسيل للدموع في حوسان.

وشهدت بلدة عقربا جنوب مدينة نابلس مواجهات بين فلسطينيين والاحتلال الذي اقتحم البلدة واحتجز عددا من المصلين داخل أحد المساجد.

كما اقتحم جيش الاحتلال قرية المغيّر شمال شرق مدينة رام الله، وداهم أحد المنازل، واحتجز عددا من المواطنين، دون أن يتم الإبلاغ عن اعتقالات.

كما اقتحم الجيش مدينة البيرة بعدة آليات عسكرية، واحتجز عددا من المصلين أثناء خروجهم من أحد المساجد والتدقيق في هوياتهم دون أن يُبلغ عن اعتقالات.