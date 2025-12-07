انتشال جثامين 48 شهيدًا من داخل المستشفى المعمداني في غزّة

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم الأحد، أن طواقمه أنهت عملية نقل جثامين الشهداء الذين وُوروا الثرى في المقابر المؤقتة داخل ساحة مستشفى المعمداني بمدينة غزة، وذلك تمهيدًا لدفنهم في المقابر الرسمية وفق الأصول الشرعية.

وأفاد الدفاع المدني، في تصريح صحفي، اليوم الأحد، بأن طواقمه قامت بنقل جثامين 48 شهيدًا بينهم 25 جثمانًا مجهولي الهوية، حيث تم دفنهم سابقا داخل مشفى الأهلي العربي "المعمداني"، وتسليمهم إلى الطب الشرعي والجهات المختصة.

وقال الجهاز، إن فرقه ستبدأ غدًا الإثنين 08/12/2025 المرحلة التالية من العمل عبر نقل جثامين الشهداء المدفونين داخل أسوار مجمع الشفاء الطبي، بالتنسيق مع وزارتي الصحة والأوقاف.

ودعا الدفاع المدني ذوي الشهداء للحضور والمشاركة في عملية النقل، للمساهمة في التعرف على أحبتهم وإتمام إجراءات الدفن بشكل موثق ورسمي.

كما ناشد الصحفيين والإعلاميين متابعة وتغطية عملية الانتشال، لإظهار حجم الجرائم الإسرائيلية وما خلّفته من مقابر اضطرارية داخل المستشفيات خلال الحرب.

ويواصل الاحتلال منع دخول مئات الآليات اللازمة لعمليات البحث وانتشال الجثامين، في حين تشير التقديرات إلى وجود ما يزيد عن 9 آلاف شهيد ما زالوا تحت الأنقاض في مختلف مناطق القطاع.

ورغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، إلا أن قيود الاحتلال على دخول المعدات الحيوية ما تزال قائمة، فيما خلّفت حرب العامين الماضيين دمارًا واسعًا طال 90% من البنية التحتية المدنية، ونتج عنه أكثر من 70 مليون طن من الركام، ما يجعل عمليات الانتشال بطيئة وشاقة وتحتاج لتدخل دولي عاجل.

المصدر / فلسطين أون لاين